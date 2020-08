Glass Lewis recommande Urs Jordi à la tête d'Aryzta

Zurich (awp) - La société de conseil américaine Glass Lewis est venue rééquilibrer la bataille qui oppose direction et actionnaires récalcitrants dans la nomination prochaine du nouveau président du conseil d'administration du boulanger industriel Aryzta.

C'est un match 2-2 qui s'équilibre entre les pro-Jordi et les pro-Schmidt déclarés. En apportant son soutien à l'ancien patron de Hiestand Urs Jordi, Glass Lewis confirme le choix de zRating (Inrate) d'il y a à peine quelques jours.

D'après le communiqué publié par le groupe d'actionnaires Veraison, à la faveur de M. Jordi, celui-ci dispose d'une large expérience dans le segment de la boulangerie.

Il insiste notamment sur "le temps" nécessaire pour "s'attaquer à cette nouvelle tâche immédiatement et avec beaucoup d'engagement". Une qualité que n'aurait pas Andreas Schmidt, puisqu'il siège déjà à d'autres conseils d'administration et qu'il n'aurait pas précisé, pour l'instant, s'il allait démissionner ou non de ses fonctions.

Veraison conseille à ses actionnaires de voter avant l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre prochain. Le groupe redoute en effet qu'elle se déroule "sans la présence des actionnaires", ce qui remettrait en question leur capacité à "exercer pleinement leurs droits de vote".

Les opposants, composés des groupes d'actionnaires Cobas et Veraison, avaient été désavoués par deux autres sociétés de conseil (ISS et Ethos) lorsqu'elles s'étaient prononcées en faveur du poulain officiel d'Aryzta.

Le groupe zurichois est en franche difficulté depuis des années et la crise du coronavirus n'a fait qu'aggraver la situation. La décroissance organique s'est inscrite en juin à -23% en comparaison annuelle, en nette amélioration toutefois par rapport à mai (-36%) et avril (-49%).

nj/jh