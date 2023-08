Silvano Fashion Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d'articles de lingerie féminine. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Milavitsa, Alisee, Lauma Lingerie, Laumelle et Hidalgo. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution en gros (67,8%) ; - distribution de détail (32,1%) : détention, à fin 2018, de 693 magasins répartis essentiellement par enseigne entre Milavista (647) et Lauma Lingerie (46) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Baltes (2,5%), Russie (59,9%), Biélorussie (25,4%), Ukraine (4,8%) et autres (7,4%).

Secteur Habillement et accessoires