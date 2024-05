Silvano Fashion Group AS (SFG), anciennement PTA Grupp AS, est une société basée en Estonie qui se consacre principalement à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de vêtements et de lingerie pour femmes. En outre, la société fournit des services de couture à d'autres fabricants de lingerie féminine. La société possède des marques telles que Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie et Laumelle. La société est active au niveau national et à l'étranger dans des pays tels que la Fédération de Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et les États baltes, où elle vend ses produits par l'intermédiaire de ses chaînes de magasins, telles que Milavitsa et Lauma Lingerie. Silvano Fashion Group AS exploite onze filiales, situées en Lettonie, en Biélorussie, en France et dans la Fédération de Russie.

Secteur Habillement et accessoires