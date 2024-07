Valmieras Stikla Skiedra AS (Valmieras stikla skiedra JSC) est une société basée en Lettonie dont l'activité principale est la production et la distribution de fibre de verre et de produits en fibre de verre. Les produits de la société comprennent des fibres, des fils simples, empilés et texturés, des tissus, y compris des tissus techniques, texturés et des filets, ainsi que des produits non tissés. La Société distribue ses produits en Europe, aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Australie, dans la Fédération de Russie, en Ukraine et dans les pays baltes. En mars 2014, la Société a acquis Valmiera Glass UK Ltd, située au Royaume-Uni.