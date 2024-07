ASA International Group PLC est une société de microfinance basée au Royaume-Uni. Elle propose des services de microfinance pour le développement de petites entreprises. Elle cible les femmes micro-entrepreneurs économiquement actives et à faibles revenus. Les segments opérationnels de la société sont divisés géographiquement : Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. Elle opère par l'intermédiaire de 1 387 agences dans le monde. La société est présente dans 12 pays : l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, les Philippines, le Myanmar, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Nigeria, la Sierra Leone et le Ghana.