ASA International promeut un directeur pour remplacer le cofondateur au poste de PDG

(Alliance News) - ASA International Group PLC a annoncé vendredi qu'il avait nommé Karin Kersten, directrice exécutive chargée du développement de l'entreprise, au poste de PDG, succédant ainsi au cofondateur Dirk Brouwer, qui a informé le conseil d'administration qu'il souhaitait quitter son poste de PDG pour des raisons personnelles.

Le créancier de microfinance basé à Weybridge, dans le Surrey, a déclaré que le conseil d'administration avait approuvé le plan de succession, Brouwer restant PDG jusqu'à l'assemblée générale annuelle d'ASA International le 15 juin, date à laquelle Kersten lui succédera.

Kersten a rejoint l'entreprise en octobre 2021 après avoir quitté ABN Amro Bank, et est devenu directeur exécutif en avril 2022. "De l'avis du conseil d'administration, [elle] est bien qualifiée pour diriger le groupe à l'avenir", a déclaré ASA International.

Mme Brouwer a cofondé la société en 2007 et participe depuis à sa gestion avec l'ancien président Shafiqual Haque Choudhur.

Il deviendra président adjoint et conseiller spécial du nouveau PDG, du comité exécutif et de l'équipe de direction élargie afin d'assurer une transition en douceur et de soutenir la nouvelle direction à l'avenir.

ASA International a déclaré qu'elle s'attendait pleinement à ce que Brouwer "continue à apporter une contribution significative au développement stratégique et opérationnel de l'entreprise dans un avenir prévisible".

Brouwer a déclaré à propos de sa succession : "Après avoir dirigé ASA International, en grande partie avec Shafiq, pendant plus de 15 ans, je suis très heureux que nous ayons trouvé en Karin un formidable successeur pour reprendre le flambeau en tant que première femme PDG de notre entreprise.

"Karin et moi avons travaillé en étroite collaboration au cours des 18 derniers mois, et je suis convaincu qu'elle sera en mesure de diriger avec succès l'entreprise dans un monde de plus en plus numérique."

Kersten a ajouté : "Avec tous les collègues d'ASA International, je m'appuierai sur l'héritage de la société, avec son puissant 'modèle ASA', et je continuerai à me concentrer sur l'accroissement de l'inclusion financière des femmes micro-entrepreneurs en Asie et en Afrique."

Vendredi également, ASA International a publié une mise à jour trimestrielle de ses activités au 31 décembre.

Elle a fait état de 2,3 millions de clients dans l'ensemble de ses 2022 établissements financiers, contre 2,4 millions un an plus tôt, parallèlement à une diminution "intentionnelle et substantielle" du portefeuille de prêts en cours en Inde.

Le PLO brut a augmenté à 367 millions USD, soit une hausse de 3% par rapport au trimestre précédent, mais une baisse de 15% par rapport à l'année précédente, en raison de la croissance du PLO en monnaie locale sur la plupart des marchés et de l'appréciation de la monnaie au Ghana.

ASA International a ajouté que toutes les filiales d'exploitation, à l'exception de l'Inde, ont atteint une efficacité de recouvrement de plus de 90 %, avec 9 pays atteignant plus de 95 %. En Inde, les recouvrements se sont améliorés pour atteindre 87 % en décembre, contre 83 % en octobre.

Les actions d'ASA International étaient en baisse de 1,0 % à 95,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

