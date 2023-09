(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

ASA International Group PLC - Prêteur en microfinance basé à Weybridge, Surrey - Le bénéfice avant impôt au premier semestre 2023 tombe à 13,8 millions USD, contre 46,3 millions USD un an plus tôt. Le nombre d'agences passe de 2 028 à 2 073, tandis que le nombre de clients au 30 juin diminue de 2,3 millions à 2,2 millions. La baisse du bénéfice s'explique en partie par un moindre recouvrement des prêts en souffrance en Inde. Augmentation des pertes de crédit attendues à 2,8 millions USD, contre 1,9 million USD l'année précédente. Pour l'avenir, elle s'attend à une amélioration au second semestre, mais prévoit que le bénéfice net de 2023 sera inférieur à celui de 2022. En outre, dans une mise à jour du mois d'août, elle indique que l'encours brut du portefeuille de prêts a baissé annuellement de 5 % pour atteindre 352 millions USD.

GENinCode PLC - société de biotechnologie spécialisée dans la prévention des maladies cardiovasculaires - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts s'est creusée à 3,5 millions de livres sterling, contre 2,3 millions de livres sterling l'année précédente. Les recettes augmentent de 43 %, passant de 664 000 GBP à 950 000 GBP. En revanche, les frais administratifs augmentent de 50 %, passant de 2,6 millions de GBP à 3,8 millions de GBP. Les réserves de trésorerie au 30 juin diminuent chaque année, passant de 12,4 millions de livres sterling à 5,2 millions de livres sterling. Matthew Walls, directeur général, déclare : "La demande croissante de tests sur les marchés du Royaume-Uni et de l'Union européenne et le lancement du programme d'accès anticipé aux États-Unis ont commencé à renforcer les revenus de l'entreprise et nos prévisions de croissance. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos institutions partenaires américaines sur la mise à l'échelle commerciale et l'exécution de nos programmes d'accès anticipé afin de générer nos premiers revenus aux États-Unis, tout en faisant progresser notre demande de dispositif médical CIC SCORE 510k avant la mise sur le marché en vue de son approbation.

HydrogenOne Capital Growth PLC - Fonds d'investissement dans la technologie de l'hydrogène basé à Londres - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin est passée de 97,31 pence au 31 décembre à 100,70 pence, citant des opportunités dans le domaine de l'hydrogène propre. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire est de 3,5 %. Le président Simon Hogan déclare : "Le conseil d'administration et la société s'engagent à atteindre l'objectif de la société qui vise à générer un rendement de la valeur liquidative de 10 à 15 % au fil du temps, y compris le produit des sorties, tout en investissant dans l'hydrogène propre pour avoir un impact positif sur le climat". Pour ce qui est de l'avenir, il ajoute : "Dans l'ensemble, malgré l'incertitude de l'environnement économique actuel, le conseil d'administration reste convaincu que la société investit dans un secteur aux perspectives favorables et croit en son potentiel de croissance, comme l'illustre la solidité de notre portefeuille actuel d'investissements privés dans l'hydrogène propre."

Mycelx Technologies Corp - Société de technologie de l'eau et de l'air propre basée en Géorgie (États-Unis) - Déclare une perte avant impôts de 1,3 million USD, contre 2,7 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 3,7 millions USD à 5,6 millions USD. Toutefois, le coût des marchandises vendues passe de 2,3 millions USD à 3,1 millions USD. Tom Lamb, président du conseil d'administration, et Connie Mixon, directrice générale, déclarent à propos de l'avenir : "La dynamique observée au premier semestre sur chacun de nos trois marchés principaux s'est maintenue au cours de la période actuelle et nous sommes convaincus qu'elle se poursuivra dans un avenir prévisible. Le marché de la dépollution des PFAS est vaste et se maintiendra dans les années à venir. Les réglementations sont de plus en plus strictes et de plus en plus de sites seront identifiés au fil du temps. À court et à moyen terme, notre objectif est à la fois de remporter de nouveaux contrats et d'acquérir des données solides par le biais d'essais de longue durée, en établissant des relations avec des partenaires stratégiques et des clients directs qui accéléreront l'adoption de notre solution PFAS".

Prospex Energy PLC - Investisseur dans des projets de gaz et d'électricité en Europe - Au cours des six mois qui se sont écoulés jusqu'au 30 juin, la société a enregistré une perte de 1 million de livres sterling, contre un bénéfice de 7 millions de livres sterling l'année précédente. La perte sur la réévaluation des investissements et des prêts s'élève à 489 037 GBP, contre un gain de 7,6 millions de GBP l'année précédente. Pour l'avenir, le président Bill Smith déclare : "Le conseil d'administration et la direction continuent de se concentrer sur le développement et la croissance du portefeuille d'actifs et de flux de revenus de la société, à la fois en augmentant la productivité et la rentabilité des actifs existants et en recherchant activement de nouvelles opportunités d'investissement qui répondent aux critères d'investissement rigoureux de la société."

Tavistock Investments PLC - Gestionnaire d'investissements basé à Bracknell, en Angleterre - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la société a enregistré une perte avant impôts de 1,6 million de livres sterling, contre un bénéfice de 30 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est pratiquement inchangé. Toutefois, la société a enregistré un gain exceptionnel de 35,8 millions de GBP sur la vente de sa filiale Tavistock Wealth au cours de l'exercice 2022. En ce qui concerne l'avenir, le président Oliver Cooke déclare que la société est désormais prête à opérer "à une échelle beaucoup plus grande" et qu'elle se trouve dans la phase suivante de son plan de croissance.

