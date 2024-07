Asahi Group Holdings, Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières et de boissons sans alcool. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boissons alcoolisées (31%) : bières, liqueurs, vins et whisky (marques Asahi Super Dry, Asahi Style Free, Clear Asahi, Kanoka, Asahi Slat, Sankaboshizai-Mutenka Wine, Taketsuru, etc.) ; - boissons sans alcool (15,4%) : boissons à base de thé (marques Asahi Juroku-cha et Asahi TeaO Golden Straight Tea), cafés (Wonda Morning Shot, Wonda Kinnobitou, Wonda Zero Max, etc.), boissons gazeuses (Mitsuya Cider), eaux minérales (Asahi Fujisan no Vanadium Tennensui) et boissons réfrigérées (Ocha) ; - produits alimentaires et nutritionnels (5,4%) : comprimés à la menthe (marque Mintia), substituts de repas équilibrés (Balanceup), compléments nutritionnels (Dear-Natura), aliments pour enfants (Hai Hai et Goo-Goo Kitchen), etc. ; - autres (4,6%). Le solde du CA (43,6%) concerne les activités à l'international.