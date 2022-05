Asahi Intecc Co., Ltd. : UBS favorable sur le dossier

Données financières JPY USD EUR CA 2022 76 590 M 602 M 564 M Résultat net 2022 11 803 M 92,8 M 86,9 M Tréso. nette 2022 15 335 M 121 M 113 M PER 2022 42,6x Rendement 2022 0,67% Capitalisation 507 Mrd 3 981 M 3 728 M VE / CA 2022 6,41x VE / CA 2023 5,59x Nbr Employés 9 409 Flottant 80,3% Graphique ASAHI INTECC CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ASAHI INTECC CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 1 865,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 008,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 61,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masahiko Miyata Manager-Planning Office Munechika Matsumoto Managing Director & GM-Basic Technology Research Mizuho Ito Deputy Manager-Business Strategy Kiyomichi Ito Independent Outside Director Akinori Shibazaki Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ASAHI INTECC CO., LTD. -24.52% 3 981 MASIMO CORPORATION -52.93% 7 852 GETINGE AB -29.36% 7 769 NOVOCURE LIMITED 0.68% 7 696 SHOCKWAVE MEDICAL, INC. -6.48% 5 751 PENUMBRA, INC. -50.17% 5 277