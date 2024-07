Asahi Songwon Colors Limited a pour activité la fabrication et l'exportation de pigments de couleur et de dérivés. Son usine est située à Padra, Vadodara, Gujarat. Ses secteurs d'activité comprennent les produits chimiques et les produits chimiques pour les sciences de la vie. Le segment des produits chimiques comprend les colorants et les pigments. Le segment des produits chimiques pour les sciences de la vie comprend les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les intermédiaires API. L'entreprise fabrique des pigments phtaliques, notamment du bleu brut de phtalocyanine de cuivre (CPC) et une gamme de pigments bleus bêta. Ses produits comprennent le bleu CPC brut, le bleu alfa 15:0, le bleu alfa 15:1, le bleu bêta 15:3 et le bleu 15.4. Ses pigments de phtalocyanine sont utilisés dans la fabrication d'encres d'imprimerie, de peintures, de plastiques, de textiles et de papier. Ses installations de production sont situées à Padra (Vadodara) et fabriquent du brut bleu CPC et une gamme de pigments bleus (bleu activé, bêta 15.4 et bleu alpha) avec une capacité installée de 14 400 tonnes par an.