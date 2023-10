Asana, Inc. propose une plateforme de gestion du travail. La plateforme de la société permet aux équipes d'orchestrer le travail, des tâches quotidiennes aux initiatives stratégiques transversales. La société propose une plateforme de gestion du travail qui permet aux individus et aux équipes d'accomplir leur travail. Avec sa solution Asana, elle permet aux individus de gérer et de prioriser chacun des projets et aux chefs d'équipe de gérer le travail sur un portefeuille de projets ou de processus. La société permet aux dirigeants de communiquer les objectifs de l'entreprise, de contrôler l'état d'avancement et de superviser le travail entre les projets afin d'obtenir un aperçu en temps réel des initiatives en cours ou à risque. Asana est alimenté par son modèle de données multidimensionnel appelé Asana Work Graph. Le graphique de travail d'Asana capture et associe des unités de travail, les personnes responsables de l'exécution de ces unités de travail, les processus dans lesquels le travail est effectué, les informations sur ce travail et les relations entre et dans ces données.

Secteur Logiciels