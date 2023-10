L’IA Asana, alimentée par le Work Graph®, apporte plus de clarté, d’impact et d’évolutivité aux responsables, aux services et aux organisations dans leur ensemble

Asana (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), l’une des principales solutions de gestion du travail en entreprise, a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) qui apportent plus de clarté, d’impact et d’évolutivité aux responsables, aux services et à l’ensemble des organisations. Grâce au Work Graph® d’Asana, ces nouvelles capacités d’IA de niveau professionnel permettent aux dirigeants d’orienter leur organisation vers l’atteinte d’objectifs et l’obtention de résultats plus rapidement.

« Nous sommes au bord d’un nouvel âge d’or de l’innovation, où les humains et l’IA peuvent aller plus loin que jamais », déclare Dustin Moskovitz, PDG d’Asana. « Pourtant, de nombreux leaders se retrouvent toujours sans les bons outils pour économiser du temps et des ressources, avoir un impact et atteindre leurs objectifs. Grâce à nos nouvelles fonctionnalités d’IA, optimisées par le Work Graph® d’Asana, nos clients peuvent désormais exploiter l’IA au travail pour améliorer la clarté, la responsabilisation et favoriser l’impact à grande échelle. Asana associe l’IA et l’innovation humaine pour aider les dirigeants à comprendre comment le travail est effectué au sein de leur organisation en temps réel et à trouver des moyens de travailler plus efficacement.

Les dernières innovations d’Asana en matière d’IA offrent de nombreuses possibilités aux leaders :

Favoriser l’impact plus intelligemment

(Disponible dès aujourd’hui) Champs intelligents : organisez des projets pour soutenir la collaboration interfonctionnelle avec des champs personnalisés générés automatiquement.

organisez des projets pour soutenir la collaboration interfonctionnelle avec des champs personnalisés générés automatiquement. (Disponible dès aujourd’hui) Éditeur intelligent : rédigez des projets plus clairs et plus convaincants en adoptant le ton approprié (par exemple, poli ou direct, concis ou détaillé).

rédigez des projets plus clairs et plus convaincants en adoptant le ton approprié (par exemple, poli ou direct, concis ou détaillé). (Disponible dès aujourd’hui) Résumés intelligents : faites ressortir les éléments clés des descriptions de tâche et des commentaires, ainsi que les principales actions à traiter. À l’avenir, rendez les appels vidéo exploitables en transformant les transcriptions de réunions des appels en résumés et en actions à traiter.

faites ressortir les éléments clés des descriptions de tâche et des commentaires, ainsi que les principales actions à traiter. À l’avenir, rendez les appels vidéo exploitables en transformant les transcriptions de réunions des appels en résumés et en actions à traiter. (À venir) Processus intelligents : créez des processus avec des instructions simples en langage naturel qui sont optimisées au fil du temps pour répondre à des objectifs spécifiques et aux bonnes pratiques.

créez des processus avec des instructions simples en langage naturel qui sont optimisées au fil du temps pour répondre à des objectifs spécifiques et aux bonnes pratiques. (À venir) Résumés intelligents : consultez les mises à jour des projets avec un flux qui suit les changements récents ou ce qui peut nécessiter une attention prioritaire.

Favoriser plus intelligemment la transparence et la responsabilisation

(Hiver 2023) Statut intelligent : créez plus rapidement des mises à jour de statut plus complètes grâce à l’IA qui s’appuie sur des données de travail en temps réel pour identifier les risques, les questions en suspens et les obstacles qui empêchent d’atteindre les objectifs.

créez plus rapidement des mises à jour de statut plus complètes grâce à l’IA qui s’appuie sur des données de travail en temps réel pour identifier les risques, les questions en suspens et les obstacles qui empêchent d’atteindre les objectifs. (Hiver 2023) Réponses intelligentes : utilisez un langage naturel pour poser des questions à Asana et obtenir des réponses et des informations opportunes sur les projets, identifier les éléments bloquants et déterminer les prochaines étapes.

utilisez un langage naturel pour poser des questions à Asana et obtenir des réponses et des informations opportunes sur les projets, identifier les éléments bloquants et déterminer les prochaines étapes. (Été 2024) Objectifs intelligents : rédigez des objectifs plus efficaces en commençant par une description simple de l’objectif à atteindre et laissez l’IA l’élaborer sur la base des objectifs et des performances antérieurs.

rédigez des objectifs plus efficaces en commençant par une description simple de l’objectif à atteindre et laissez l’IA l’élaborer sur la base des objectifs et des performances antérieurs. (À venir) Planification intelligente : visualisez les résultats potentiels avec la planification de scénarios fondés sur la chronologie, l’allocation des ressources et les budgets approuvés.

visualisez les résultats potentiels avec la planification de scénarios fondés sur la chronologie, l’allocation des ressources et les budgets approuvés. (À venir) Gestion des ressources intelligente : contrôlez et ajustez les ressources de l’équipe sur la base des capacités historiques et futures afin de répondre à l’évolution des objectifs de l’entreprise.

Évoluer plus intelligemment

(À venir) Recherche intelligente : utilisez un langage naturel pour rechercher et extraire des informations pertinentes des données du Work Graph® d’Asana (par exemple, « afficher les tâches qui m’ont été attribuées au cours du dernier mois »).

utilisez un langage naturel pour rechercher et extraire des informations pertinentes des données du Work Graph® d’Asana (par exemple, « afficher les tâches qui m’ont été attribuées au cours du dernier mois »). Réseau de partenaires technologiques de l’IA Asana : tirez parti des principaux modèles de base d’OpenAI et d’Anthropic, conçus pour l’entreprise de manière fiable, sécurisée et éthique. Asana s’intègre également à des services tels qu’Amazon Web Services (AWS) AppFabric pour améliorer la collaboration à grande échelle.

tirez parti des principaux modèles de base d’OpenAI et d’Anthropic, conçus pour l’entreprise de manière fiable, sécurisée et éthique. Asana s’intègre également à des services tels qu’Amazon Web Services (AWS) AppFabric pour améliorer la collaboration à grande échelle. Réseau de partenaires de l’IA Asana : soutenez les clients à grande échelle dans la mise en œuvre de l’IA grâce à des experts mondiaux en solutions et en intégration de systèmes, tels que Slalom, CPrime et West Monroe.

soutenez les clients à grande échelle dans la mise en œuvre de l’IA grâce à des experts mondiaux en solutions et en intégration de systèmes, tels que Slalom, CPrime et West Monroe. Sécurité et contrôle de l’entreprise : assurez la sécurité et la conformité des données grâce à une sécurité et des autorisations de niveau professionnel, tout en offrant aux administrateurs des contrôles sur le rôle de l’IA au travail.

Les nouvelles fonctionnalités de l’IA Asana sont conçues pour aider des organisations entières (individus, services et responsables) à travailler plus intelligemment et à obtenir des résultats plus rapidement. Qu’il s’agisse de responsables marketing souhaitant clarifier la planification et les objectifs annuels, de responsables des opérations cherchant à optimiser l’impact en étendant les initiatives stratégiques à l’ensemble des services ou de responsables informatiques désireux d’uniformiser la gestion du travail sur une plateforme d’entreprise fiable, sécurisée et utilisant l’IA de manière transparente, les nouvelles fonctionnalités d’Asana en matière d’IA aident les entreprises du monde entier à travailler de manière plus intelligente.

« Chez IPG Mediabrands, nous utilisons la technologie pour responsabiliser l’ensemble de nos 18 000 employés répartis dans plus de 130 pays. Asana a joué un rôle déterminant en aidant nos équipes à travailler plus intelligemment », déclare Jarrod Martin, PDG de KINESSO (agence mondiale de marketing de performance d’IPG Mediabrands). « Cela a permis aux employés de consacrer plus de temps à l’innovation et à la réflexion stratégique, nous a aidés à comprendre où nos processus pouvaient être améliorés et a réduit la quantité de travail peu stimulant que nous effectuons, c’est-à-dire le travail ayant un impact sur nos résultats et sur le bonheur de nos employés et de nos clients. Nous sommes ravis à l’idée d’exploiter le potentiel de l’IA pour réduire davantage le travail peu stimulant et améliorer la productivité. »

Work Innovation Score d’Asana

Asana a également lancé le Work Innovation Score, une référence exclusive et inédite basée sur l’IA et développée par son Work Innovation Lab. Le Work Innovation Score, qui est désormais disponible pour les entreprises clientes d’Asana, permet aux entreprises d’évaluer leurs performances par rapport à leurs homologues du secteur sur la base de quatre indicateurs clés : la cohésion (la manière dont les employés travaillent ensemble), la vitesse (la rapidité avec laquelle le travail avance), la résilience (la stabilité en cas de rotation du personnel) et la capacité (les disponibilités des employés). Le Work Innovation Score montre l’efficacité avec laquelle les équipes travaillent ensemble au sein d’une organisation et suggère des moyens d’améliorer la collaboration, d’accélérer la productivité, d’optimiser l’impact sur les employés et d’accroître l’avantage concurrentiel. Développé par des experts de premier plan en science du travail, le score est alimenté par le Work Graph® d’Asana, des réseaux neuronaux de pointe et par l’IA prédictive. Comme le Work Graph® relie les données de l’ensemble de l’entreprise (travail, fonctions, équipes et personnes), le Work Innovation Score d’Asana est le seul outil à pouvoir évaluer le potentiel d’innovation.

« Le Work Innovation Score d’Asana offre une vision de la manière dont les équipes travaillent ensemble, prédisant les défis dans la façon dont les employés collaborent afin d’y remédier de manière proactive. Chez AWS et dans le cadre de nos recherches conjointes avec le Work Innovation Lab d’Asana, nous avons constaté que les employés sont confrontés à une surcharge de collaboration, qui se fait au détriment de la productivité », déclare Federico Torreti, responsable produit pour AWS AppFabric chez AWS. « Avec le Work Innovation Score et des services tels qu’AWS AppFabric, qui connecte plusieurs applications SaaS (software-as-as-service) pour améliorer la sécurité, la gestion et la productivité, les entreprises bénéficient d’une nouvelle visibilité sur la manière de rationaliser la collaboration et la productivité afin de renforcer l’impact des employés et d’obtenir un avantage concurrentiel. »

En savoir plus sur la dernière solution d’IA et le Work Innovation Score d’Asana.

D’autres mises à jour seront communiquées lors du Work Innovation Summit d’Asana. Regardez la retransmission de l’événement ici.

