95 % des employés français estiment que les entreprises doivent innover pour réinventer la collaboration Alors que les travailleurs français considèrent avec fierté que la France est le pays le plus innovant, seulement 34 % d'entre eux estiment que leur entreprise fait preuve d'une grande capacité d'innovation. Asana annonce le lancement de AI teammates – une solution permettant aux entreprises françaises de maximiser leur impact et d'atteindre leurs objectifs plus rapidement. Asana organise le premier Work Innovation Summit à Paris le 18 juin. Un événement réunissant des clients, des influenceurs et des experts afin de réfléchir à la manière de promouvoir une culture de l'IA en entreprise, d'accroître l'efficacité et de stimuler la performance.

Asana, la première plateforme de gestion du travail basée sur l'IA, dévoile les résultats de l’édition française de son rapport « L’innovation dans le monde du travail ». Cette étude menée par le Work Innovation Lab d’Asana offre une analyse approfondie des perspectives d'évolution du travail en France. Menée auprès de 2 001 professionnels en France, cette étude met en évidence un manque d'innovation dans les modes de travail, de collaboration ainsi que dans l'adoption des nouvelles technologies telles que l'IA.

Pour surmonter ce défi, les entreprises françaises devront repenser leurs processus et leurs pratiques afin de lutter contre la fatigue numérique tout en améliorant la productivité des employés. Ce n'est qu'en exploitant pleinement le potentiel de l'IA que les entreprises réussiront à se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

La multiplication de réunions non productives et la fatigue numérique nuisent à la capacité d'innovation des collaborateurs

L’innovation repose sur la capacité des collaborateurs à explorer et mettre en œuvre de nouvelles idées. Cependant, 8 travailleurs français sur 10 déclarent avoir souffert de burn out au cours des six derniers mois. Un phénomène qui est en partie dû à un trop grand nombre de réunions superflues. En effet, chaque semaine les dirigeants français perdraient près de deux journées de travail complètes à cause de réunions non productives, et les travailleurs du savoir (plus communément appelés knowledge workers), appréhenderaient 83 % de leurs réunions. Une autre tendance émergente est aussi à l’origine de l'épuisement professionnel : le « théâtre de la productivité ». Cette expression désigne des personnes qui donnent l'impression d'être occupées au lieu de se concentrer sur des tâches utiles. Un phénomène qui toucherait près de 60 % des cadres en France !

Enfin, les constantes manipulations simultanées de diverses technologies entravent la pensée créative et l'expérimentation. 84 % des professionnels français déclarent ressentir un certain degré de fatigue numérique. Et pourtant, seulement 22 % des dirigeants estiment prendre des mesures suffisantes pour résoudre ce problème.

« Les salariés français passent trop de temps à rechercher les informations nécessaires à la réalisation de leur travail et à basculer d'un outil de collaboration à l'autre (environ 2,5 heures par jour). En parallèle, les dirigeants sont conscients de la nécessité de disposer de technologies de collaboration efficaces qui permettent aux employés d'innover dans un environnement de travail complexe et désynchronisé. » déclare Caroline Notter, Responsable de l'Europe du Sud chez Asana. « Avec Asana, les équipes peuvent mieux définir les priorités, atteindre les objectifs stratégiques de manière optimale et tirer parti de l'IA pour améliorer les résultats de l'entreprise. »

Combler le fossé de l'adoption de l'IA

Bien que l'IA offre des possibilités considérables d'optimisation des flux de travail et de l'efficacité opérationnelle, son adoption est particulièrement inégale au sein des organisations françaises puisque 75 % des dirigeants utilisent l'IA chaque semaine contre seulement 24 % des collaborateurs individuels. Cette disparité frappante constitue un obstacle important à l'innovation. Alors que les dirigeants se penchent sur des informations et des prises de décision basées sur l'IA, la plupart des employés travaillent encore avec des outils et des processus traditionnels. Plus inquiétant encore, près de la moitié des employés (48 %) déclarent ne pas disposer des ressources nécessaires pour apprendre à utiliser efficacement l'IA générative, ce qui reflète un large écart des connaissances en matière d'IA.

« Pour nous, l'avenir repose sur une coopération harmonieuse entre les humains et l'IA. Nous sommes ravis d'aider les entreprises françaises à gagner en productivité et en innovation grâce à Asana AI teammates », déclare Caroline Notter. « Animés par cette ambition pour le marché français, nous organisons le Work Innovation Summit à Paris le 18 juin. Cet événement réunira des clients, des influenceurs et des experts afin de réfléchir à la manière de promouvoir une culture de l'IA en entreprise, d'accroître l'efficacité et de stimuler la performance. »

Asana lance AI teammates pour aider les entreprises françaises à combler le déficit d'innovation

Asana a récemment annoncé le lancement de AI teammates, des collaborateurs polyvalents qui travaillent conjointement avec les humains pour atteindre les objectifs fixés. S'appuyant sur Work Graph®, le modèle de données propriétaire d'Asana, AI teammates s'intègre directement aux flux de travail Asana pour apporter des conseils sur la hiérarchisation des priorités, réaliser des actions et s'adapter aux spécificités des activités de chaque entreprise.

Depuis le lancement des solutions d'IA générative il y a un an, Asana a suivi sa feuille de route dédiée au développement de l'IA pour devenir la première plateforme de gestion du travail basée sur l'IA, soutenue par des modèles d'avant-garde provenant de laboratoires d'IA réputés, tels qu'Anthropic et OpenAI. Plus d'informations sur les dernières innovations produit d'Asana ici.

A propos d’Asana

Asana, la première plateforme de gestion du travail par l'IA, est le point de connexion entre les activités et les objectifs. Plus de 150 000 clients dont Accor, Leroy Merlin et Accenture en France font confiance à Asana pour tout gérer et automatiser, de la définition et du suivi des objectifs à la planification des ressources, en passant par le lancement de produits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur asana.com.

Méthodologie de l’étude

Le Work Innovation Lab a mené une enquête quantitative en ligne auprès de “knowledge workers” (ou cadres) français. L'étude, conduite par Qualtrics, a sondé 2 001 professionnels en France entre le 16 et le 23 avril 2024. Les personnes interrogées mentionnées comme “dirigeants” occupaient des rôles de direction et direction générale.

