Asana dévoile une suite d'outils pour des équipes plus synchronisées et investies à long terme

Une fonctionnalité Objectifs améliorée permet de limiter les multiples réunions pour faire le point sur le statut d’un même projet, notamment grâce à des outils multiplateformes

De nouvelles intégrations de partenaires Asana permettent d’améliorer la collaboration entre les équipes et d‘inciter l'innovation et la créativité

Asana, Inc. (NYSE/LTSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail en équipe, annonce aujourd’hui la création d’une suite de fonctionnalités et de partenariats donnant aux managers de nouveaux outils pour soutenir et responsabiliser leurs équipes. Ces nouvelles fonctionnalités aideront les managers à synchroniser chaque effort individuel avec les objectifs de l'entreprise grâce à Mes Objectifs, à identifier les obstacles en temps réel grâce à la progression automatique des objectifs, et à maintenir les équipes engagées dans les missions stratégiques de l’entreprise grâce à de nouvelles fonctionnalités avec Google Workspace et Figma.

La fonction Progression Automatique permet de suivre en temps réel les initiatives clés, réduisant ainsi le besoin de réunions de suivi chronophages ainsi que le micro-management qui réduit la confiance en soi des individus.

D’après l’étude de L’Anatomie du travail publiée par Asana, la multiplication des réunions et le manque de clarté vis-à-vis des priorités sont les deux grands responsables de nos baisses de productivité et de motivation. Ainsi, les employés perdent l’équivalent de six semaines de travail par an consacrées à des tâches redondantes et réunions superflues. Résultat, le nombre de burnouts explose et les leaders ne savent plus quoi faire pour motiver leurs équipes à s’atteler aux tâches qui produisent des résultats tangibles.

Pour Alex Hood, directeur produit chez Asana, « Les équipes sont sans cesse confrontées à de nouveaux défis. Dans ce contexte, il est plus difficile que jamais de les maintenir concentrées sur les initiatives les plus importantes. Asana a donc conçu la suite d'outils "Impact" pour aider les managers à repérer les tâches à traiter en priorité. En reliant les objectifs de chacun à ceux de l’entreprise, mais aussi en aidant les employés à se concentrer par le biais de nouvelles fonctionnalités et intégrations, nous réduisons encore davantage les tâches d’organisation et aidons les entreprises à se coordonner à grande échelle. »

Plus d’alignement grâce aux Objectifs Asana

De nos jours, près d’un employé sur trois a du mal à faire le lien entre son propre travail et les objectifs globaux de l’entreprise, un chiffre qui s’élève à 45 % chez les travailleurs de la génération Z1. Grâce à ses objectifs intégrés, Asana offre aux entreprises un système centralisé, au sein duquel elles peuvent à la fois se fixer des objectifs et coordonner l’ensemble des tâches nécessaires à leur réalisation.

Pour faciliter la macrogestion et permettre aux équipes d’adopter une approche de travail globale, la fonctionnalité Mes Objectifs aide à coordonner les objectifs individuels autour des objectifs et de la mission de l’entreprise. Les managers peuvent également intégrer Mes Objectifs dans des modèles de projet individuels, réimaginés pour un coaching plus personnalisé afin de mieux guider leurs équipes.

De plus, la fonction Progression Automatique permet de suivre en temps réel les initiatives clés, réduisant ainsi le besoin de réunions de suivi chronophages ainsi que le micro-management qui réduit la confiance en soi des individus. Enfin, les nouvelles fonctionnalités Remerciements et Célébrations intégrées aux Objectifs permettent de saluer aussi bien les efforts individuels que collectifs qui contribuent aux objectifs de l’entreprise, des plus simples aux plus complexes.

Des outils pour se concentrer et établir des priorités

À l’heure actuelle, les employés consacrent plus de la moitié de leur temps de travail à des tâches répétitives qui les empêchent de développer des stratégies efficaces et d’obtenir des résultats concrets2. Pourtant, lorsqu’elles n’ont plus à se préoccuper de ces tâches d’organisation et se concentrent sur le travail à haute valeur ajoutée, les équipes sont plus efficaces et donc, plus investies dans leur travail. Asana lance ainsi de nouvelles fonctionnalités de concentration sur mobile et ordinateur pour aider les employés à mieux hiérarchiser les tâches qui ont un réel impact tout en économisant du temps. Sur l’application mobile d’Asana, chacun peut établir des priorités depuis sa liste Mes Tâches, permettant aux travailleurs de définir des objectifs à accomplir. Quant aux utilisateurs sur ordinateur, ceux-ci peuvent programmer le nouveau mode « zéro distraction » pour travailler sans être interrompus par des notifications.

Relier ses équipes et son travail grâce à de nouvelles intégrations

Le réseau de partenaires Asana s’agrandit ! L’écosystème Asana regroupe désormais plus de 260 outils essentiels aux managers pour encadrer leurs équipes et leur permettre de collaborer intégralement sur une seule et même plateforme, leur permettant d’accorder plus de temps à l’innovation et à la créativité. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, une intégration à Figma qui permet de relier les brainstormings des tableaux FigJam aux tâches Asana, ainsi qu’une intégration Asana pour Google Chat, qui transforme les conversations et messages en tâches concrètes sur Asana, le tout sans quitter Google Chat. Enfin, une nouvelle version de l’intégration Google Drive reliera bientôt Google Docs, Sheets et Slides aux tâches Asana, et signalera l’ajout de commentaires dans les fichiers directement sur Asana.

« Les intégrations logicielles, comme celles de l’écosystème des partenaires Asana, jouent un rôle clé dans la transformation numérique », déclare Wayne Kurtzman, directeur de la recherche sociale et collaborative chez IDC. « Ces intégrations simplifient l’expérience des employés en créant un point d’accès unique aux applications dont ils ont besoin, et développent une nouvelle forme d’indicateurs issus des systèmes intégrés. »

Asana + Culture Amp : le guide du leadership pour appréhender l’avenir du travail

Afin de fournir aux managers davantage d'outils pour naviguer un environnement de travail en constante évolution, Asana et la plateforme leader d'expérience des employés Culture Amp accueilleront prochainement une série de ressources et d'événements virtuels sur le rôle essentiel d'un leadership efficace face aux défis professionnels actuels, avec des stratégies pour stimuler l'engagement des employés tout en atteignant de meilleurs résultats commerciaux.

« En nous intéressant à plus de 625 millions de points de données, nous avons constaté que les employés sont plus impliqués et davantage susceptibles d’évoluer professionnellement dans les entreprises dont le fonctionnement intègre pleinement le leadership transformationnel. Il faut donc encourager les équipes à collaborer et à produire de meilleurs résultats, et non pas simplement les obliger à remplir des quotas. Nous sommes ravis de travailler avec Asana, de partager nos connaissances et de créer ensemble les ressources qui aideront les managers à bâtir des entreprises misant sur la culture pour obtenir des résultats » annonce Michael Callans, vice-président du service People Science chez Culture Amp.

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 126 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles qu’Amazon, Affirm, Japan Airlines et Sky utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com.

