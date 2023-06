Asana mène la deuxième vague de transformation numérique : annonce des fonctionnalités de l'IA centrées sur l'humain pour la gestion collaborative du travail

Les principes de l’intelligence artificielle pour le développement

Asana, Inc. (NYSE : ASAN)(LTSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail, dévoile ses dernières fonctionnalités produit axées sur l’intelligence artificielle générative.

Lancée aujourd’hui, l’IA Asana place les capacités d’IA en entreprise au cœur de la plateforme de gestion du travail d’Asana, permettant aux organisations d’accélérer la prise de décision, d’améliorer la productivité et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. En s’appuyant sur le Work Graph® d’Asana, élément essentiel pour faciliter la collaboration entre l’humain et l’IA, les dirigeants visualiseront clairement et en temps réel l’état de l’équipe, des projets et de l’entreprise pour ainsi permettre aux organisations de prendre des décisions éclairées plus rapidement. Avec l’IA Asana, les équipes gagnent en productivité et acquièrent l’avantage nécessaire pour accélérer leurs missions et améliorer les résultats commerciaux.

« Asana a été créé avec cet espoir. Cela fait des années que nous concentrons nos efforts sur l’IA et que nous créons nos produits. Les récents développements en la matière s’inscrivent parfaitement dans ce que nous faisons de mieux », déclare Dustin Moskovitz, cofondateur et PDG d’Asana. « Asana est aujourd’hui un produit axé sur l’IA et nous avons l’intention d’aider les clients à renforcer leur impact en intégrant l’IA au sein de notre architecture. « L’avenir nous apparaît comme un monde dans lequel l’IA et l’ingéniosité humaine se combinent pour améliorer radicalement la vie des individus et la façon dont les équipes travaillent ensemble, libérant ainsi le plein potentiel de chaque entreprise et organisation. »

L’IA Asana renforce la collaboration entre l’IA et l’humain

Grâce aux derniers produits annoncés, l’IA Asana aidera les individus et les équipes à se dépasser et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Seul Asana associe la puissance de l’intelligence artificielle au Work Graph®️, un outil riche et connecté représentant l’ensemble des données de travail d’une organisation, afin d’amplifier l’impact des équipes. Avec l’IA Asana, les entreprises peuvent :

Accélérer le processus de prise de décision

Gestion des ressources basée sur les objectifs : contrôlez et mettez intelligemment en œuvre les recommandations en matière de ressources pour atteindre les objectifs en fonction de la capacité de l’équipe et de l’évolution des priorités de l’entreprise.

Bilan de santé (actuellement disponible en version bêta) : identifiez les problèmes et obstacles invisibles, afin de progresser efficacement vers les objectifs de l’entreprise.

Gagner en productivité

Optimisation des processus : créez des plans automatisés basés sur des objectifs, suggérez et mettez en œuvre des améliorations du processus afin d’obtenir des résultats plus rapidement.

Assistant de rédaction (actuellement disponible en version bêta) : améliorez la clarté et le ton de vos communications.

Résumés instantanés (actuellement disponibles en version bêta) : transcrivez et résumez les actions à traiter ainsi que les éléments clés des réunions, des tâches et des commentaires.

Optimiser leur impact

Asana répond à toutes vos demandes (actuellement disponible en version bêta) : recevez des réponses et informations opportunes sur les projets, sans réunions supplémentaires.

Logiciel de gestion du travail (actuellement disponible en version bêta) : générez automatiquement des champs personnalisés, règles intelligentes et des suggestions pour structurer les projets.

Asana développe rapidement des capacités d’IA intégrées au produit avec de nouvelles fonctionnalités LLM (grands modèles de langage), optimisées par OpenAI. Elles sont désormais disponibles pour les clients en version bêta fermée.

« Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de participer à la version bêta de l’IA Asana et de découvrir les possibilités qu’elle offrira à nos équipes chez Benevity », déclare Rob Woolley, vice-président des opérations technologiques chez Benevity. « Ces capacités nous permettront de travailler plus efficacement que jamais et de mieux remplir notre mission, qui est d’encourager les entreprises à atteindre des objectifs précis. »

Les principes de l’IA Asana

Asana a par ailleurs codifié un ensemble de principes d’intelligence artificielle qui orientent ses efforts de recherche et développement.

En tant qu’entreprise, nous nous engageons à utiliser l’IA au service de l’humanité. Il s’agit notamment de garantir la sécurité et la transparence de l’IA dans la pratique et les produits. La réalisation de cette vision concernant l’application de l’IA nécessite une co-création significative entre Asana, nos clients et nos partenaires.

Les cinq principes directeurs d’Asana pour une IA centrée sur l’humain

L’IA doit aider les individus à atteindre leurs objectifs : nous nous efforçons d’aider les individus et équipes à atteindre leurs objectifs et d’aider les organisations à remplir leur mission plus rapidement. L’IA doit être mise au service de l’augmentation, du soutien et de la célébration des contributions des individus comme jamais auparavant. Les humains doivent toujours fixer la destination ; l’IA est un outil qui les aide à y parvenir. Nos équipes sont composées d’humains et d’IA : l’IA fait désormais partie de l’aventure. L’IA présente selon nous un énorme potentiel permettant d’aider les équipes à travailler ensemble de manière plus efficace. Nous donnerons la priorité à nos efforts pour favoriser les processus et les partenariats appropriés entre les personnes et l’IA, en catalysant le travail d’équipe entre l’IA et l’humain et, en fin de compte, en responsabilisant les individus. Les individus sont responsables de leurs décisions : avec Asana, l’IA aidera et améliorera la prise de décision humaine. Nous pensons cependant que la responsabilité incombe aux individus et nous concevrons notre produit en conséquence. Nous croyons également qu’il est important de donner à chacun le choix d’utiliser l’IA et le pouvoir de contrôler le rôle de cette dernière dans leur travail. Nous nous engageons à assurer la sécurité à court et à long terme : nous sommes convaincus que l’IA sera un facteur de transformation pour l’humanité et pour notre mission, mais nous trouverons un équilibre entre rapidité et responsabilité. À court terme, nous donnerons la priorité à la sûreté et la sécurité avec les fournisseurs d’IA. Nous adopterons la même approche pour développer des solutions d’IA. À long terme, nous nous assurerons que l’IA restera alignée sur les valeurs et les objectifs humains d’Asana. Nous encourageons la transparence, dans la pratique et dans nos produits : nous nous engageons à être ouverts et clairs sur nos partenariats, notre sécurité, notre collecte des données et la protection de ces dernières, ainsi que sur nos pratiques de gestion. La transparence est également un élément fondamental de notre philosophie en matière de produits. Nous élaborerons des solutions qui amèneront l’IA et les humains à démêler leurs pensées et hypothèses afin de renforcer nos processus de pensée collectifs, de favoriser la confiance et de tirer parti des idées de chacun.

Pour en savoir plus et voir l’IA Asana à l’œuvre, rejoignez la liste d’attente pour assister à la démonstration en direct.

À propos d’Asana :

Asana aide les entreprises à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises internationales telles qu’Amazon, Affirm, Japan Airlines et Sky utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui repose sur les opinions et hypothèses émises par la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies actuelles, notre technologie et notre position de marque, les avantages attendus de nos offres, la position d’Asana sur le marché et les opportunités de marché potentielles. Les déclarations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs ou aux performances financières ou opérationnelles futures d’Asana. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui, dans certains cas, peuvent être identifiées par des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « continuer », « pourrait », « potentiel », « peut », « sera », « objectif » ou des expressions similaires, ainsi que par la forme négative de ces termes. Cependant, toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris des facteurs indépendants de la volonté d’Asana, qui peuvent entraîner des résultats, performances ou réalisations concrets d’Asana sensiblement différents de tout résultat, performance ou réalisation à venir exprimé(e) ou sous-entendu(e) par les déclarations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés à : la capacité d’Asana à atteindre une croissance future et maintenir son taux de croissance, la capacité d’Asana à attirer, fidéliser ses clients et augmenter ses ventes auprès de ces derniers, la capacité d’Asana à développer et lancer de nouveaux produits et services et à faire évoluer sa plateforme, y compris l’intégration réussie de l’intelligence artificielle, la capacité d’Asana à accroître l’adoption de sa plateforme grâce au modèle de libre-service d’Asana, la capacité d’Asana à maintenir et développer ses relations avec des partenaires stratégiques, le marché hautement concurrentiel et en évolution rapide auquel Asana participe, les stratégies d’expansion internationale d’Asana, et l’impact de la pandémie de COVID-19 et des conditions macroéconomiques plus larges.

De plus amples informations sur les risques qui pourraient entraîner des résultats significatifs par rapport aux résultats prévus ou à l’impact anticipé sont incluses dans les documents déposés par Asana auprès de la SEC, y compris le rapport annuel d’Asana sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 janvier 2023 et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont fondées sur des hypothèses qu’Asana estime raisonnables à cette date. Sauf si la loi l’exige, Asana n’a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ni de mettre à jour les raisons si les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

