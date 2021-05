Asana : améliore l'intégration des processus d'entreprise grâce à ServiceNow

Une nouvelle offre combinant toute la puissance d’Asana et de ServiceNow pour aider les équipes décentralisées

Aujourd’hui, Asana, Inc. (NYSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail pour les équipes, annonce une nouvelle intégration avec ServiceNow, renforçant ainsi la visibilité et la collaboration entre les équipes opérationnelles et celles chargées de la gestion des processus. L’intégration d’Asana à ServiceNow permettra aux équipes transverses de travailler plus rapidement et de collaborer sans effort, où qu’elles se trouvent.

L’intégration d’Asana à ServiceNow contribue à réduire le nombre de tâches à faire à la main et limite le va-et-vient entre applications. Les différentes actions sont réalisées depuis un processus ServiceNow, qui agit automatiquement sur les tâches Asana. (Graphic: Business Wire)

Le travail décentralisé continue de représenter un véritable défi pour les équipes et structures du monde entier. D’après l’étude L’Anatomie du travail 2021, plus d’un tiers des travailleurs déclarent passer à côté de certains messages et tâches en raison du va-et-vient entre applications. Dans un monde où nos activités sont de plus en plus décentralisées, il est plus qu’essentiel pour les organisations de concevoir des processus intégrés qui permettent d’optimiser la collaboration et la visibilité entre les équipes.

« Grâce à notre intégration ServiceNow, les équipes décentralisées peuvent désormais intégrer les processus à différents services, équipes et outils », déclare Billy Blau, directeur commercial d’Asana. « Nous sommes ravis de nous associer à ServiceNow dans le but de fournir à nos clients les processus d’entreprise optimisés dont ils ont besoin. En intégrant les outils essentiels à l’entreprise, nous aidons les équipes à obtenir de meilleurs résultats, avec moins d’efforts. »

L’intégration d’Asana à ServiceNow contribue à réduire le nombre de tâches à faire à la main et limite le va-et-vient entre applications. Les différentes actions sont réalisées depuis un processus ServiceNow, qui agit automatiquement sur les tâches Asana. Par exemple, une équipe informatique peut mettre en place un processus qui crée automatiquement une tâche Asana destinée au service client chaque fois qu’un problème de performance est enregistré dans ServiceNow. Les agents ont ainsi accès à toutes les informations nécessaires en temps réel et peuvent aisément préparer leurs réponses aux clients, mais aussi faire remonter le ressenti de ces derniers.

Cette nouvelle offre aide les équipes à :

créer des processus interconnectés entre Asana et ServiceNow pour limiter le travail à faire à la main et la nécessité de passer d’une application à une autre ;

déclencher la création de tâches sur Asana directement depuis un processus ServiceNow afin d’accélérer les temps de réponse et s’assurer que les principaux concernés ont toutes les informations de contexte nécessaires pour agir rapidement ;

améliorer la visibilité entre les différentes plateformes et les équipes transverses, permettant ainsi aux équipes décentralisées de travailler ensemble sans effort.

Pour en savoir plus sur l’intégration d’Asana à ServiceNow, rendez-vous sur: ServiceNow Store

Partenaires Asana : des équipes décentralisées connectées

Asana fait office de plateforme centrale, offrant davantage de visibilité aux équipes décentralisées et clarifiant les responsabilités de chacun : le moyen idéal pour lever les barrières qui les empêchent de faire leur travail de la façon qui leur convient. Il y a peu, Asana a lancé les Partenaires Asana, un écosystème de plus de 200 outils de travail essentiels et partenaires de distribution dans 75 pays. Ce réseau renforce la capacité d’Asana à aider les équipes à consacrer plus de temps à la création, en gagnant sur la communication.

En intégrant les outils essentiels à l’entreprise, notamment ServiceNow, Asana décloisonne l’information et aide les entreprises à coordonner leurs activités en toute transparence. Récemment, à l’occasion de sa plus grande expansion de marché jusqu’à présent, Asana a annoncé l’arrivée de sept nouvelles langues, autant de nouvelles opportunités pour les travailleurs de la connaissance d’accéder à Asana dans leur langue maternelle. Pour en savoir plus sur les Partenaires Asana, rendez-vous sur asana.com/partners.

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 93 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles qu’Accenture, Estée Lauder, Japan Airlines, Sky ou Viessmann utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous www.asana.com.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

