Aujourd’hui Asana, Inc. (NYSE : ASAN)(LTSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail, annonce des fonctionnalités produit intelligentes qui révolutionnent l’alignement stratégique des équipes PMO et la construction de processus d’entreprise plus intelligents et évolutifs. Ces avancées sont possibles grâce au Work Graph® d’Asana, le réseau de données organisationnelles le plus complet, le plus connecté et le plus évolutif.

Les chefs d’équipes PMO constituent l’épine dorsale du fonctionnement des organisations. Avec l’explosion des données sur différents outils, les équipes PMO ont du mal à synthétiser et à regrouper les informations nécessaires pour prendre des décisions commerciales essentielles. De fait, selon une étude menée par le Work Innovation Lab d’Asana, 73 % des cadres opérationnels ont indiqué qu’optimiser leur efficacité opérationnelle constituait l’un de leurs trois principaux défis actuels. Les nouvelles innovations en matière d’IA offrent un potentiel considérable pour aider les responsables à extraire rapidement des informations exploitables afin d’éclairer leur stratégie commerciale.

« Les informations et les décisions liées à l’intelligence artificielle sont aussi pertinentes que les données dont elles sont tirées », déclare Saket Srivastava, DSI d’Asana. « En combinant la puissance de l’IA avec le Work Graph® d’Asana, nous pouvons transformer la façon dont les responsables des opérations font évoluer l’exécution des projets en stratégie commerciale. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de rapports avancés d’Asana, au développement de l’automatisation et à la gestion fiable des ressources, associées à l’IA Asana (notre approche de l’intelligence artificielle centrée sur l’humain pour aider les organisations à maximiser leur impact), les entreprises peuvent travailler plus intelligemment que jamais. »

« Notre équipe fonctionne grâce à Asana », explique Jaqueline Andre, directrice des opérations de conception chez BentoBox. « Posséder une plateforme sur laquelle nous pouvons connecter un écosystème complexe de données à des résultats, grâce à la puissance de l’IA et au meilleur de l’innovation humaine, nous permet de mieux servir nos clients, d’obtenir des résultats et de développer notre activité. »

Selon Gartner®, « 80 % des grandes organisations adopteront une conduite du changement centrée sur l’humain d’ici 2025 » . Il est donc d’autant plus essentiel de disposer d’outils de gestion du travail puissants et intelligents permettant d’aligner le travail sur les objectifs, d’améliorer la productivité d’équipe et de faire évoluer efficacement les processus1. Sur Asana, les responsables peuvent facilement identifier les obstacles, prendre des décisions plus intelligentes et optimiser les processus, ce qui permet à l’ensemble de l’entreprise d’évoluer plus rapidement.

« Le PMO dispose d’une multitude de données et il peut parfois être difficile d’obtenir les informations dont nous avons besoin pour prendre des décisions éclairées et établir une stratégie », explique Andrea Trozak, directrice principale du marketing PMO chez Genesys. « Grâce aux dernières mises à jour Asana pour les entreprises, nous pouvons plus facilement clarifier nos objectifs afin que les équipes sachent sur quoi se concentrer, tout en augmentant l’efficacité de nos équipes interfonctionnelles. »

Améliorations des rapports à la direction : obtenez un aperçu du statut et une vue d’ensemble des initiatives stratégiques, y compris des indicateurs clés, tels que le budget, les coûts et la durée avec une nouvelle présentation du Portefeuille. Avec une fonctionnalité IA « bilan de santé » , obtenez un résumé instantané du travail et des possibles retards afin de trouver une solution efficace pour réaliser vos objectifs.

obtenez un aperçu du statut et une vue d’ensemble des initiatives stratégiques, y compris des indicateurs clés, tels que le budget, les coûts et la durée avec une nouvelle présentation du Portefeuille. Avec une , obtenez un résumé instantané du travail et des possibles retards afin de trouver une solution efficace pour réaliser vos objectifs. Normalisation des objectifs : standardisez la définition des objectifs avec des types d’objectifs personnalisés (par exemple, des objectifs ou résultats clés liés à des travaux connexes) et automatisez les processus à l’aide de modèles. Favorisez une plus grande cohérence et une plus grande précision dans la définition des objectifs, et standardisez l’exécution du travail visant à les atteindre avec des actions groupées de processus .

standardisez la définition des objectifs avec des types d’objectifs personnalisés (par exemple, des objectifs ou résultats clés liés à des travaux connexes) et automatisez les processus à l’aide de modèles. Favorisez une plus grande cohérence et une plus grande précision dans la définition des objectifs, et standardisez l’exécution du travail visant à les atteindre avec des . Vue Gantt : planifiez les projets en visualisant clairement les dates, la durée et les dépendances des tâches, et repérez et gérez facilement tout écart par rapport au déroulement du projet.

planifiez les projets en visualisant clairement les dates, la durée et les dépendances des tâches, et repérez et gérez facilement tout écart par rapport au déroulement du projet. Vues enregistrées : extrayez les informations les plus pertinentes pour votre équipe en créant plusieurs vues personnalisées au sein d’un projet (vues Liste, Tableau, Calendrier, Chronologie et Gantt).

Conditions et arborescence dans les règles : gagnez du temps en mettant en place des processus complexes pour trier, hiérarchiser et approuver le travail en utilisant la logique conditionnelle et une interface utilisateur d’automatisation améliorée. Utilisez l’IA pour optimiser ces processus au fil de votre projet, avec des recommandations de projet et des champs personnalisés générés automatiquement par le logiciel de gestion du travail Asana.

gagnez du temps en mettant en place des processus complexes pour trier, hiérarchiser et approuver le travail en utilisant la logique conditionnelle et une interface utilisateur d’automatisation améliorée. Utilisez l’IA pour optimiser ces processus au fil de votre projet, avec des recommandations de projet et des champs personnalisés générés automatiquement par le Asana. Variables dans les règles : indiquez de façon dynamique les informations et les utilisateurs pertinents dans des processus automatisés.

indiquez de façon dynamique les informations et les utilisateurs pertinents dans des processus automatisés. Synchronisation des données Jira Cloud : améliorez la visibilité en temps réel et la collaboration interfonctionnelle entre les équipes techniques et non techniques de l’entreprise grâce à une intégration bidirectionnelle de la synchronisation des données entre Jira Cloud et Asana.

Formules : analysez et exécutez des calculs en fonction des données du projet pour générer des informations exploitables. Obtenez des réponses et des informations rapides concernant vos projets (par exemple, en posant des questions ouvertes ou en identifiant les obstacles potentiels aux objectifs associés), grâce à la fonctionnalité d’IA « Asana répond à toutes vos demandes » .

analysez et exécutez des calculs en fonction des données du projet pour générer des informations exploitables. Obtenez des réponses et des informations rapides concernant vos projets (par exemple, en posant des questions ouvertes ou en identifiant les obstacles potentiels aux objectifs associés), grâce à la fonctionnalité d’IA . Améliorations de la gestion des ressources : équilibrez la gestion des ressources de votre équipe en planifiant et en exécutant vos décisions en matière de ressources à tous les niveaux (tâches, sous-tâches, équipes et projets).

équilibrez la gestion des ressources de votre équipe en planifiant et en exécutant vos décisions en matière de ressources à tous les niveaux (tâches, sous-tâches, équipes et projets). Intégrations Google Workspace avancées : associez la planification et l’exécution entre équipes en exportant le contexte pertinent d’Asana (objectifs, mises à jour de statut, projets et tâches) dans Google Docs à l’aide de chips intelligents. Créez ensuite des rapports puissants permettant de suivre les données et d’améliorer la productivité en exportant les projets Asana dans Google Sheets pour qu’ils restent synchronisés.

Pour en savoir plus sur la nouvelle solution d’Asana, participez au webinaire en direct du 20 septembre 2023.

À propos d’Asana

Asana aide les entreprises à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises internationales telles qu’Amazon, Affirm, Japan Airlines et Sky utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com/fr.

