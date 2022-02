Découvrez Asana Flow : des processus interconnectés pour une coordination inter-équipes facilitée

Asana ajoute de nouvelles intégrations à son générateur de workflows et sa bibliothèque de modèles

Avec une nouvelle page d’accueil pour une hiérarchisation du travail optimisée

Asana, Inc. (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail pour les équipes, annonce aujourd’hui le lancement d’Asana Flow, une suite de fonctionnalités destinée à rendre la conception, l’exécution et l’amélioration de workflow plus accessible. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux équipes d’élaborer des workflows de A à Z, à chacun de mieux gérer ses priorités grâce à la nouvelle page d’accueil, et aux dirigeants de créer des rapports de workflow de façon à atteindre les objectifs plus rapidement.

La page d’accueil d’Asana fait office de tableau de bord avancé pour les aider à faire le lien entre les tâches individuelles et les workflow clés, ainsi que pour donner la priorité aux activités qui sont les plus à même de faire avancer l’entreprise vers ses objectifs. (Graphic: Business Wire)

Près de deux ans après le début de la pandémie, les professionnels des quatre coins du monde rencontrent encore des difficultés à travailler dans ce nouvel environnement. Celui-ci, composé d’équipes à distance et d’outils non-interconnectés, crée des ralentissements et des problèmes d’organisation. En l’absence de processus clairs, le moindre transfert de tâche entraîne plus de communications et des réunions supplémentaires pour préciser qui fait quoi, et dans quels délais. En conséquence, le temps de travail nécessaire aux équipes est donc démultiplié. D’après l’étude Anatomie du travail d’Asana, qui s’est intéressée aux conditions de travail des travailleurs du savoir, ils estiment qu’avec de meilleurs processus, ils pourraient gagner 5,4 heures par semaine en moyenne. Et chez les managers, ce temps en plus s’élèverait à 6,3 heures.

« Aujourd’hui, les entreprises sont structurées de manière fonctionnelle, alors que dans les faits, les activités productives sont de nature interfonctionnelle », explique Alex Hood, directeur produit chez Asana. « Après quasiment deux ans de travail décentralisé, nous sommes désormais bien conscients des difficultés rencontrées lorsque le travail d’équipe est éparpillé sur plusieurs outils indépendants les uns des autres. Sans un outil leur permettant de faire le lien entre les activités de l’entreprise, les employés passent de plus en plus de temps à se coordonner et de moins en moins à réaliser le travail pour lequel ils ont été embauchés. Le résultat ? Des collègues au bord du burnout ou quittant tout simplement leurs fonctions. »

Il poursuit : « Le générateur de workflows intégré à Asana Flow facilite la création de workflow de A à Z. Il est suffisamment complet pour permettre aux équipes de se coordonner efficacement autour des tâches essentielles à l’entreprise. De plus, grâce à la nouvelle page d’accueil intelligente, chacun a une visibilité optimale sur son travail pour mieux établir ses priorités et faire avancer le travail, en toute simplicité. En reliant les actions individuelles de chacun à tous les niveaux de l’entreprise, nous donnons aux équipes un objectif commun et le sentiment de progresser ensemble. »

Concevez des processus de bout en bout et faites-en des modèles

Le générateur de workflows permet aux équipes de concevoir, et de designer des processus connectés grâce aux capacités uniques du Work Graph Asana qui capture la manière dont le travail s’articule au sein d’une entreprise. Cet outil donne ainsi aux équipes une parfaite visibilité sur les responsabilités de chacun ainsi que leurs échéances. La bibliothèque de modèles leur permet quant à elle de partager leurs meilleurs workflows ou d’accéder à une sélection de bonnes pratiques diverses et variées, inspirées par des entreprises innovantes tels qu’AppLovin, ClassPass, Discovery, Stride, et bien d’autres encore.

Aujourd’hui, Asana rend son générateur de workflows et sa bibliothèque de modèles encore plus puissants grâce à la fonctionnalité composant d’application. Celle-ci donne aux développeurs la possibilité de connecter les outils essentiels du travail hybride directement dans l’interface Asana, y compris de nouvelles intégrations avec Miro, Jotform et bientôt Google Drive. Dans les mois à venir, composant d’application bénéficiera d’une nouvelle boîte à outils améliorée pour les développeurs, qui leur permettra de créer et d'intégrer des applications essentielles dans leurs workflows Asana.

« Pour passer à un mode de travail hybride et collaborer en différé sans difficulté, les entreprises doivent avoir une bonne maîtrise des processus. L’intégration avancée de Miro avec Asana leur permettra de faire le lien entre leurs processus, leur structure et leur créativité pour encore davantage d’innovation », affirme Varun Parmar, directeur produit chez Miro. « Nous travaillons main dans la main dans le but de trouver de nouvelles pistes pour encourager l’idéation, la création et la productivité sur l’ensemble des projets, tous lieux de travail confondus. »

Pour plus d’information sur le réseau de partenaires Asana, un ecosystème de plus de 200 outils de travail indispensables aux entreprises, visitez Asana.com/fr/apps.

Hiérarchiser les efforts entre les workflows grâce à la page d’accueil

Si l’Asana Work Graph permet d’avoir une visibilité optimale sur les activités et sur la façon dont elles s’articulent dans toute l’entreprise, il est aussi important que les employés qui contribuent à plusieurs workflows puissent repérer les tâches importantes et urgentes, et qu’ils sachent pourquoi elles sont importantes. À ce titre, la page d’accueil d’Asana fait office de tableau de bord avancé pour les aider à faire le lien entre les tâches individuelles et les workflow clés, ainsi que pour donner la priorité aux activités qui sont les plus à même de faire avancer l’entreprise vers ses objectifs. La nouvelle page accueil comprend notamment les éléments suivants :

Mes priorités : permet de repérer immédiatement tout retard et d’aider les équipes à se concentrer sur les projets prioritaires grâce à une vue regroupant les prochaines tâches individuelles à réaliser.

permet de repérer immédiatement tout retard et d’aider les équipes à se concentrer sur les projets prioritaires grâce à une vue regroupant les prochaines tâches individuelles à réaliser. Utilisateurs : permet d’attribuer une tâche, envoyer un message et afficher le travail partagé avec les derniers collaborateurs concernés, les collaborateurs habituels et ceux ajoutés aux favoris, le tout en un seul clic.

permet d’attribuer une tâche, envoyer un message et afficher le travail partagé avec les derniers collaborateurs concernés, les collaborateurs habituels et ceux ajoutés aux favoris, le tout en un seul clic. Projets : permet de faire le lien entre les projets clés et les objectifs de l’entreprise.

permet de faire le lien entre les projets clés et les objectifs de l’entreprise. Bloc-notes personnel : permet de prendre des notes et ajouter des tâches pour garder la trace de toutes les idées de l’équipe, sans quitter Asana.

permet de prendre des notes et ajouter des tâches pour garder la trace de toutes les idées de l’équipe, sans quitter Asana. Enfin, les fonctionnalités projets recommandés et tâches attribuées à d’autres proposeront très bientôt des informations encore plus pertinentes.

Appuyez-vous sur des rapports précis pour optimiser vos workflows

Pour perfectionner tous les workflow jusqu’aux plus performants, les rapports Asana donnent désormais la possibilité d’évaluer les performances de workflow au fil du temps et de les optimiser. De l’analyse de la durée des tâches aux points de blocage éventuels, les rapports fournissent une multitude d’informations complémentaires essentielles aux entreprises, aidant ainsi les équipes à optimiser leur utilisation des ressources pour atteindre leurs objectifs au plus vite.

« Asana tire pleinement parti des informations obtenues grâce à son Work Graph pour faciliter l’automatisation, mais aussi pour produire des rapports détaillés », précise Wayne Kurtzman, directeur de recherche collaboration et communautés chez IDC. « Le Work Graph d’Asana met à disposition d’utilisateurs de tous horizons des données d’un nouveau genre, inaccessibles avec de simples outils de reporting traditionnels. Asana Flow étend encore davantage ses capacités visant à faire le lien entre les utilisateurs et les workflow le tout efficacement et de manière mesurable. »

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 114 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles qu’Amazon, Japan Airlines, Sky ou Affirm utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com.

