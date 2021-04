Partenaires Asana : des équipes décentralisées connectées, en toute transparence

Avec la participation de plus de 200 partenaires technologiques, dont les nouvelles intégrations Zendesk, Adobe, Canva, InVision, Looker et LucidChart

Lancement du réseau de partenaires de distribution d’Asana dans 75 pays

7 nouvelles langues pour relier les équipes à travers le monde

Aujourd’hui, la plateforme Asana, Inc (NYSE : ASAN), leader dans la gestion du travail pour les équipes, a annoncé le lancement des Partenaires Asana, un écosystème comprenant plus de 200 outils de travail essentiels et partenaires de distribution dans 75 pays. Asana a également annoncé l’ajout de 7 nouvelles langues à sa plateforme incluant le chinois traditionnel, néerlandais, italien, coréen, polonais, suédois et russe, la rendant ainsi accessible à davantage d’utilisateurs dans leur langue maternelle.

« D’après notre enquête L’Anatomie du travail 2021, les employés basculent entre 10 applications 25 fois par jour et passent à côté d’un quart de leurs échéances en moyenne. Le résultat ? Face aux défis posés par le télétravail, ils ont du mal à hiérarchiser leurs tâches, travaillent plus longtemps et sont plus fréquemment victimes de burnout » indique Chris Farinacci, directeur des opérations pour Asana.

« En regroupant toutes les activités décentralisées, Asana élimine les obstacles qui empêchent les équipes de travailler efficacement. Les Partenaires Asana font effet de catalyseur : les entreprises ont accès à plus de 200 outils essentiels à leur travail ainsi qu’à un réseau de partenaires de distribution, dans un nombre de langues plus important. Pour les équipes, c’est moins de temps passé à se coordonner et donc plus de temps dédié à la création, peu importe où elles se trouvent. »

Les partenaires technologiques, moteurs du travail décentralisé

Grâce aux Partenaires Asana, les clients peuvent intégrer Asana à plus de 200 partenaires technologiques, notamment à des applications de communication telles que Microsoft Teams, Slack et Zoom, ainsi qu’à des outils de business intelligence comme Looker, Power BI et Tableau. Ils bénéficient ainsi de visuels et informations personnalisables basés sur des données concrètes, qui leur permettent de suivre la progression de leurs équipes par rapport à leurs objectifs. Par ailleurs, Asana réunit les outils préférés des équipes marketing et services clients en s’associant à Zendesk, Adobe, Canva, InVision et LucidChart.

À partir de maintenant, grâce à la nouvelle intégration Asana pour Zendesk, les équipes chargées de la relation client pourront échanger davantage avec les différentes équipes. En outre, les équipes d’assistance technique pourront faire remonter les tickets plus rapidement en créant et associant des tâches Asana directement depuis Zendesk : l’idéal pour communiquer les dernières informations aux différents collaborateurs, mais aussi pour avoir une visibilité optimale sur l’état des tickets, en temps réel. Elles pourront également utiliser des règles pour envoyer automatiquement des notifications aux utilisateurs Zendesk lorsqu’une tâche est terminée, de façon à résoudre les tickets en un clin d’œil sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

« Le service client se rapproche de plus en plus d’un sport d’équipe impliquant plusieurs services de l’entreprise. La nouvelle intégration Asana pour Zendesk donne à ces équipes transverses toute la visibilité en temps réel dont elles ont besoin pour mettre en œuvre une tâche, une initiative client ou un programme particulier » explique Ben Barclay, vice-président chargé du développement d’entreprise et des alliances technologiques pour Zendesk. « Nous nous réjouissons de ce partenariat, qui permettra aux entreprises qui utilisent Asana et Zendesk de mieux collaborer, d’échanger en contexte et de répondre plus rapidement aux demandes des clients. »

De leur côté, les équipes spécialisées dans le marketing, la création et la conception peuvent conceptualiser leurs nouvelles idées dans l’outil de leur choix et incorporer différents types de contenus média à Asana. Les clients Asana pourront dès aujourd’hui accéder à Adobe, Canva, InVision et LucidChart directement depuis Asana, en plus des dernières intégrations Figma, Vimeo et Miro, pour des processus de création virtuels.

« Notre partenariat avec Asana nous donne accès à une multitude de nouvelles opportunités pour poursuivre notre mission, à savoir donner à tous les moyens de concevoir et publier n’importe quel contenu, n’importe où à travers le monde » indique Laura Haines, directrice générale en charge des partenariats et produits à l’international pour Canva. « Nous avons le plaisir de nous associer à la plateforme Asana pour continuer à apporter de la valeur ajoutée aux millions d’équipes des quatre coins du monde qui s’appuient sur Canva pour renforcer leurs communications visuelles. »

« Grâce à l’intégration Asana pour les applications Creative Cloud, nos clients communs passeront moins de temps à coordonner leurs activités sur les différents outils, d’où une meilleure collaboration entre équipes et un processus créatif accéléré » déclare Vijay Vachani, Senior Director, Platform, Ecosystem and International, Creative Cloud, Adobe.

Lancement du réseau de partenaires de distribution d’Asana

Le réseau de partenaires mis en place par Asana permet aux clients d’accéder à des solutions, revendeurs et experts en intégration système de choix dans 75 pays. Il a pour objectif de réduire les silos d’information et d’aider les entreprises à coordonner leur travail, en toute transparence.

Soigneusement sélectionnés pour leur expertise en matière de logiciels d’entreprise et de conduite du changement, les partenaires Asana offrent leurs services professionnels et techniques aux travailleurs à distance dans le but d’assurer leur réussite : déploiement d’Asana, mise en place des processus, développement de solutions personnalisées, etc. Soumis à un programme de certification rigoureux, les partenaires mettent à disposition de toutes les équipes des formations et ressources qui répondent à un large éventail de besoins et de compétences, disponibles sur tous les fuseaux horaires.

« Nous sommes ravis de faire partie des Partenaires Asana et ainsi de donner aux employés des quatre coins du monde l’opportunité d’accéder à toutes les solutions nécessaires pour travailler efficacement à distance dans notre environnement actuel », déclare Glenn Davis, directeur de l’innovation pour SHI. « Chez SHI, nous souhaitons voir se muer nos activités à distance quotidiennes en un modèle réellement hybride, au sein duquel l’infrastructure, les appareils et solutions permettent de décupler les effets du travail des employés à l’international, tout en exigeant moins d’efforts. Grâce à ce partenariat avec Asana, nos clients bénéficieront des solutions dont ils ont besoin pour accompagner leurs projets hybrides, en 2021 et pour les années à venir. »

Asana bientôt disponible en 13 langues

Asana a aussi annoncé sa plus grande expansion de marché jusqu’à présent avec l’ajout de sept nouvelles langues, créant de nouvelles opportunités pour les travailleurs d’accéder à Asana dans leur langue maternelle.

Asana est dès aujourd’hui entièrement accessible en chinois traditionnel, russe, néerlandais et polonais. L’italien, le coréen et le suédois seront implémentés au cours des prochains mois. Ces nouvelles langues viennent s’ajouter aux 6 langues déjà disponibles (anglais, français, allemand, japonais, portugais et espagnol), portant ainsi le total à 13 langues : de quoi faire le lien entre les équipes des quatre coins du monde, pour une collaboration internationale.

Pour obtenir davantage d’informations au sujet des Partenaires Asana, consultez www.asana.com/fr/partners.

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 93 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles qu’Accenture, Estée Lauder, Japan Airlines, Sky ou Viessmann utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com.

