Plus de contexte pour une transparence optimale : des équipes au diapason, même à distance, avec l'Aperçu de projet Asana

Asana lance ses nouvelles intégrations avec des plateformes de création incontournables comme Figma, Miro, Vimeo et bien d’autres

L’étude Anatomie du travail révèle que les équipes passent 30 % de temps en plus sur des tâches déjà accomplies par d’autres en raison d’un manque de clarté

Asana, Inc. (NYSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail en équipe, annonce ce jour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité : l’Aperçu de projet, pour offrir aux équipes une vue d’ensemble claire de chaque projet et un accès immédiat au contexte nécessaire. Le lancement de la fonctionnalité Aperçu de projet coïncide avec la publication du rapport Asana sur l’Anatomie du travail, une analyse détaillée de la manière dont les employés utilisent leur temps de travail et des facteurs qui façonnent leurs habitudes. Sur plus de 13 000 personnes interrogées dans plusieurs pays clés, l’Anatomie du travail révèle que malgré les efforts déployés par les entreprises pour maintenir la coordination et la communication au sein des équipes à distance, les employés de longue date et les nouvelles recrues ont encore du mal à travailler ensemble de manière efficace :

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210114005350/fr/

L’Aperçu de projet permet d’avoir une vue d’ensemble des liens URL, documents et collaborateurs les plus importants associés au projet. Il donne également un accès direct aux outils essentiels pour travailler à distance.

Les nouvelles recrues consacrent 21 % de leur temps de travail à des tâches déjà effectuées par quelqu’un d’autre, presque le double que leurs collègues plus expérimentés.

Les nouveaux employés consacrent 1,5 heure de plus par semaine à des réunions inutiles, soit 73 heures perdues par an.

L’optimisation de certains processus (définir plus clairement les rôles et responsabilités de chacun par exemple) permettraient aux employés de gagner 6 heures et 5 minutes par semaine, soit 8 semaines de travail complètes chaque année.

« Les équipes perdent trop de temps à changer d’environnement, à passer d’une application à l’autre et à fouiller dans des feuilles de calcul. Cela peut compromettre la bonne intégration des nouvelles recrues », déclare Paige Costello, responsable de la gestion de produit pour Asana. « Les résultats de notre enquête montrent que garder les équipes décentralisées sur la même longueur d’onde peut être incroyablement difficile, mais les entreprises peuvent gagner un temps fou si elles adoptent des méthodes de travail plus efficaces. Nous sommes ravis de donner aux équipes les moyens de commencer cette nouvelle année du bon pied avec l’Aperçu de projet. Cela permettra à chacun de se concentrer sur les tâches qui comptent dès le premier jour et en toute confiance.»

Asana développe son écosystème d’applications avec l’Aperçu de projet

Dès aujourd’hui, les informations clés de chaque projet Asana seront présentées aux équipes dans le premier onglet. Ces données incluent les membres du projet et leurs rôles, les ressources clés, mais aussi les portefeuilles et objectifs associés. Au lieu d’organiser des réunions superflues et d’effectuer du travail en double sur plusieurs plateformes différentes, l’Aperçu de projet permet d’avoir une vue d’ensemble des URL, documents et collaborateurs les plus importants associés au projet. Il donne également un accès direct aux outils essentiels pour travailler à distance.

« Figma met le processus de conception à disposition des équipes de toutes tailles et soutient ainsi la conception produit, de l’idée à la production », déclare Kris Rasmussen, vice-président de l’ingénierie technique chez Figma. « L’intégration de Figma à Asana simplifie encore davantage le processus de conception pour le rendre plus accessible aux personnes qui en ont besoin.»

L’Aperçu de projet permet aux équipes de rédiger des briefs de projet ergonomiques en utilisant une mise en forme enrichie du texte, et permet également l’intégration vers les meilleures plateformes de création. Tous les collaborateurs disposent d’une vue d’ensemble sur le suivi des projets, en temps réel et sur les différentes plateformes : ils consacrent ainsi plus de temps à la création et moins à la coordination. Grâce au brief de projet, les utilisateurs Asana ont désormais accès à Figma, Loom, Miro, Vimeo, Whimsical, Wistia et YouTube pour développer des processus créatifs directement sur Asana, de l’idéation à l’exécution.

« L’année dernière, nous avons lancé les cartes Asana qui permettent aux clients d’intégrer des tâches Asana sous forme de cartes sur Miro », déclare Andrey Khusid, PDG et cofondateur de Miro. « Aujourd’hui, notre partenariat avec Asana évolue encore un peu plus grâce à la création d’un moyen simple d’accéder aux cartes Miro directement sur Asana : chaque équipe est en mesure de collaborer au mieux et de collecter toute idée créative pertinente très simplement. Cette intégration réciproque n’est qu’un début et nous sommes impatients de pouvoir apporter bien plus à nos clients communs dans les mois à venir ».

« La vidéo est un outil chaque jour un peu plus essentiel pour renforcer la collaboration à distance des équipes : elle améliore notre façon de communiquer, de partager nos idées, d’enrichir nos connaissances et de donner du feedback. Nous sommes ravis d’intégrer le lecteur vidéo de référence Vimeo à la plateforme Asana, leader de la gestion du travail. Les équipes du monde entier peuvent désormais se servir de cet outil vidéo pour donner le meilleur d’elles-mêmes », déclare Richard Bloom, vice-président du développement commercial chez Vimeo.

Le manque de clarté sur les rôles de chacun, leurs responsabilités et la raison d’être des livrables, associé au nombre toujours croissant de messages, réunions et outils de travail, handicape plus que jamais les équipes. La compréhension mutuelle des projets en cours est compromise. Par conséquent, les travailleurs passent 30 % de temps supplémentaire chaque année à effectuer des tâches en double. Les nouvelles recrues sont les plus touchées et effectuent deux fois plus de travail en double que leurs collègues plus expérimentés.

Désormais, les nouveaux employés ont les moyens de facilement se tenir au courant. Finies les heures perdues, les équipes regroupent désormais l’ensemble de leur travail, la communication et le contexte au sein d’un même outil. Contrairement aux e-mails qui ne sont pas associés aux tâches en cours, Asana permette à chacun de contacter ses collègues sur la plateforme, à l’échelle individuelle, mais aussi d’un projet ou d’une équipe. Des chefs de projet ayant besoin de mises à jour aux nouvelles recrues soucieuses d’obtenir plus de clarté et de contexte, tout le monde peut communiquer et travailler ensemble en toute transparence. Asana veille à ce que le travail en cours reste à jour et en bonne voie.

Pour en savoir plus sur la manière de rester en contact avec les membres de votre équipe et coordonner leurs efforts avec l’Aperçu de projet, rendez-vous sur asana.com.

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 89 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles que Danone, Accenture, Sky, Spotify ou Viessmann utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités, des objectifs d’entreprise à la transformation numérique, en passant par les lancements de produits et les campagnes marketing. Pour en savoir plus, consultez www.asana.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210114005350/fr/