Asana, Inc. est une plateforme de gestion du travail. Elle aide les organisations à orchestrer le travail, qu'il s'agisse de tâches quotidiennes ou d'initiatives stratégiques interfonctionnelles. La plateforme ajoute une structure au travail non structuré, en créant de la clarté, de la transparence et de la responsabilité pour tout le monde au sein d'une organisation - individus, chefs d'équipe et dirigeants - afin qu'ils comprennent exactement qui fait quoi, et à quel moment. Le Work Graph d'Asana est la technologie qui permet à chaque individu et à chaque équipe de visualiser son travail d'une manière qui lui est propre, tout en conservant un enregistrement unique et toujours à jour de chaque objectif, projet, tâche et document. La plateforme Asana dispose d'une interface de programmation d'applications (API) robuste qui permet aux développeurs de créer des applications sur Asana et de les intégrer efficacement à des applications telles que Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Gmail, Adobe et bien d'autres.

Secteur Logiciels