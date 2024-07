Asbury Automotive Group, Inc. est une société de vente au détail d'automobiles. La société opère à travers deux segments : Les concessionnaires et Total Care Auto (TCA). La société propose une gamme de produits et de services automobiles, notamment des véhicules neufs et d'occasion ; des pièces et des services, qui comprennent des services de réparation et d'entretien des véhicules, des pièces de rechange et des services de réparation des collisions, ainsi que des produits de financement et d'assurance (F&I), qui comprennent l'organisation du financement des véhicules par des tiers et des produits après-vente, tels que des contrats de service prolongés, l'annulation de la dette au titre de la protection des actifs garantis (GAP) et l'entretien prépayé. La société exploite environ 160 concessionnaires de véhicules neufs, soit 208 franchises, représentant 31 marques de véhicules nationales et étrangères. Son TCA, alimenté par Landcar, est un fournisseur de contrats de service et d'autres produits de protection des véhicules, et 37 centres de réparation de carrosserie.