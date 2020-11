Ascencio : Communiqué annuel 27/11/2020 | 17:49 Envoyer par e-mail :

DIVIDENDE EN HAUSSE DE 4,3% RÉSULTATS OPÉRATIONNELS    Revenus locatifs : 44,55 millions EUR, en progression de 7,1 % (avant impact Covid) EPRA Earnings : 29,42 millions EUR, en progression de 2,8 % Coût moyen de l'endettement : diminution : de 1,87 % au 30/09/2019 à 1,84 % RÉSULTATS PAR ACTION   EPRA Earnings : 4,46 EUR par action contre 4,34 EUR par action au 30/09/2019 NAV EPRA : 54,95 EUR par action contre 57,13 EUR par action au 30/09/2019 PORTEFEUILLE D'IMMEUBLES (HORS IFRS 16)   Juste valeur : forte progression : 690,5 millions EUR contre 622,9 millions EUR au 30/09/2019 Taux d'occupation : en progression : 97,7 %, contre 97,3% au 30/09/2019 STRUCTURE FINANCIÈRE Ratio d'endettement 1 : 48,7 % au 30/09/2020 DIVIDENDE POUR L'EXERCICE 2019/2020 Proposition de distribution d'un dividende brut de 3,65 EUR par action, en hausse de 4,3% Ratio d'endettement calculé conformément à l'AR du 28 avril 2018 relatif aux SIR. Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4 - 6041 Gosselies ⏐ BE 0881.334.476 - RPM Charleroi ⏐ www.ascencio.be Le 27 novembre 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Synthèse de l'activité 2019/2020 marquée par le Covid-19 Le 1er semestre de l'exercice s'est déroulé dans un contexte qui s'est progressivement dégradé en raison de la crise sanitaire, laquelle a démarré en décembre 2019 en Chine. Il a été marqué pour Ascencio par un investissement important de 91 millions EUR, frais inclus, portant sur 5 actifs alimentaires dans le sud-est de la France. La réalisation de cette opération marque la volonté d'Ascencio de renforcer son exposition au secteur alimentaire. Celui-ci constitue son ADN et une composante essentielle et stratégique de son portefeuille. La part du secteur alimentaire dans le portefeuille d'Ascencio est passée de 33% au 30/09/2019 à 40% au 30/09/2020. Cet investissement, financé à 100% par endettement, génère des revenus locatifs annuels de 4,7 millions EUR et porte les loyers des baux en cours de 42,4 millions EUR par an au 30/09/2019 à 47,2 millions EUR au 30/09/2020. Il a été réalisé tant avec le concours de banquiers traditionnels d'Ascencio qu'avec de nouveaux partenaires financiers majeurs sur le marché français. Mi-mars 2020, la crise sanitaire a forcé les gouvernements de la majorité des pays européens à imposer la fermeture des commerces avec pour exception le secteur alimentaire et certains commerces de première nécessité. Au cours du mois de mai, les commerces ont progressivement rouvert en fonction de leur secteur d'activité : les jardineries, les magasins de bricolage et les merceries dans un premier temps, suivis par l'ensemble des commerces à l'exception de l'Horeca. La crise sanitaire n'a pas impacté les résultats du 1er semestre clôturé le 31/03/2020. Les loyers étant facturés et payables par anticipation, les arriérés de paiement en date du 31 mars 2020 provoqués par la crise du Covid-19 étaient non significatifs et n'ont pas généré de réductions de valeur à la date du 31/03/2020. A partir du 1er avril, de nombreux retailers (hors secteur alimentaire) ont suspendu le paiement de leur loyer en raison de la fermeture de leur commerce. Ascencio a mené un dialogue responsable avec chacun de ses retailers non alimentaires en vue de les aider à faire face aux défis de cette crise, au cas par cas et en fonction des difficultés spécifiques qu'ils connaissaient et de leur capacité financière propre. Ascencio a proposé un échelonnement du paiement des loyers d'avril et mai et/ou une annulation partielle de ceux- ci à ses clients non alimentaires dont l'activité a été fortement impactée par la crise. Les retailers n'ayant pas été affectés, ou très faiblement, n'ont en revanche bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement. C'est le cas notamment des magasins alimentaires et de première nécessité qui sont restés ouverts durant le confinement. Au 30/09/2020, Ascencio avait conclu un accord avec la totalité de ses locataires belges et espagnols. En France, un accord était signé avec un grand nombre de locataires. A la date d'aujourd'hui un accord a été trouvé pour 94% des loyers du portefeuille français. Au 30/09/2020 Ascencio a estimé l'impact de la crise du Covid-19 sur les revenus locatifs de l'exercice à 1,64 millions EUR correspondant à des annulations partielles des loyers des mois d'avril et mai 2020 en faveur de certains retailers, soit un montant inférieur à l'impact estimé au 30/06/2020 (2,04 millions EUR). Ce montant de 1,64 millions EUR se compose de 1,08 millions EUR de notes de crédit déjà émises au 30/09/2020 et 0,56 millions EUR de notes de crédit encore à émettre (montant estimé sur base des négociations en cours au 30/09/2020). La crise sanitaire a également accentué les difficultés de certaines enseignes, qui se trouvent aujourd'hui en procédure de redressement judiciaire ou ont été déclarées en faillite, dont Orchestra et Brantano. Les réductions de valeur sur créances commerciales enregistrées durant l'exercice s'élèvent à 0,58 millions EUR (contre 0,22 millions EUR l'exercice précédent). 2 Le 27 novembre 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Cependant, l'impact des retailers en difficultés sur les résultats de la Société a été fortement limité en raison de positionnement du portefeuille d'Ascencio sur le retail de périphérie. En effet, le retail de périphérie présente un profil « corona-safe » pour le consommateur. Cela a permis aux retailers actifs en périphérie une reprise rapide des activités et un rattrapage de la consommation non saisonnière, particulièrement pour les secteurs du bricolage, de l'habitat et du sport. En outre le retail de périphérie, de par ses localisations, ses vastes parkings, ses loyers attractifs et ses surfaces commerciales flexibles favorise l'agilité financière et opérationnelle des retailers, agilité nécessaire au développement de leur stratégie omnicanale. Ces deux caractéristiques démarquent très favorablement le retail de périphérie en comparaison au retail de centre-ville et de shopping center. A l'exception de 6 emplacements sur les 370 du portefeuille d'Ascencio, tous les locataires en redressement judiciaire ont, dans le cadre de leur plan de continuité, pris la décision de poursuivre l'exploitation des magasins du portefeuille d'Ascencio. En particulier, 4 des 5 magasins Orchestra d'Ascencio poursuivent leurs activités. En ce qui concerne Brantano, Ascencio n'est propriétaire que d'un seul magasin de la chaîne et la cellule commerciale a déjà été relouée à une autre enseigne. Le portefeuille d'Ascencio a clairement démontré sa résilience et son caractère solide dans le contexte de la crise sanitaire. Le secteur de la distribution alimentaire a pu poursuivre ses activités durant la crise et représente 40% des loyers contractuels annuels d'Ascencio. L'alimentaire a démontré sa résistance face à la pandémie et a confirmé l'impact limité de l'e-commerce sur ses activités. Les secteurs du bricolage, de l'électro-multimédia et des jardineries représentent également un socle important du portefeuille avec 16,1% des loyers annuels. Ces secteurs ont relativement peu souffert de la crise. Malgré la crise sanitaire, Ascencio clôture son exercice 2019/2020 sur des résultats en progression, tant en termes de revenus locatifs (+7,1 % avant impact Covid) que de résultat EPRA (+2,8 %). 3 Résultats consolidés annuels de l'exercice 2019/2020 RÉSULTATS CONSOLIDÉS (000 EUR) 30/09/2020 30/09/2019 REVENUS LOCATIFS 44.555 41.585 Charges relatives à la location -2.224 -225 Charges locatives et taxes non refacturées -183 -162 RÉSULTAT IMMOBILIER 42.148 41.198 Charges immobilières -2.711 -3.585 Frais généraux -3.881 -3.807 Autres recettes et frais d'exploitation -4 73 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 35.551 33.879 Marge opérationnelle (*) 79,8% 81,5% Revenus financiers 0 0 Charges d'intérêts -5.308 -4.376 Autres charges financières -334 -388 Impôts -489 -488 EPRA EARNINGS 29.420 28.628 Résultat sur vente d'immeubles de placement -41 963 Variation de la juste valeur des immeubles de placement -20.520 -399 Autre résultat sur portefeuille 0 0 Résultat sur le portefeuille -20.561 564 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers 316 -8.570 Exit Tax 0 969 Impôts sur résultat sur vente 0 0 Impôts différés 71 -242 RÉSULTAT NET 9.246 21.348 (*) Indicateur Alternatif de Performance (IAP). Voir pages 11 et 12. Sous l'effet de l'acquisition de 5 supermarchés Casino le 6 mars 2020, les revenus locatifs de l'exercice progressent de 7,1% et s'élèvent à 44,55 millions EUR (avant impact Covid) contre 41,58 millions EUR l'exercice précédent. Le tableau ci-après reprend les revenus locatifs par pays : REVENUS LOCATIFS (000 EUR) 30/09/2020 30/09/2019 Belgique 25.567 57% 25.435 61% France 17.033 38% 14.224 34% Espagne 1.955 4% 1.926 5% TOTAL 44.555 100% 41.585 100% A périmètre constant, les loyers progressent de 0,65 % sur l'ensemble du portefeuille (avant impact Covid). Par pays, la variation à périmètre constant est la suivante : Belgique : +0,74 %

France : +0,35 %

Espagne : +1,52 % Les charges relatives à la location enregistrent une forte augmentation et s'élèvent à 2,22 millions EUR contre 0,22 millions l'exercice précédent. Ces charges comprennent d'une part les réductions de valeur sur créances commerciales à hauteur de 0,58 millions EUR (contre 0,22 millions EUR l'exercice précédent) ;

d'autre part les annulations de loyers consenties à certains locataires non alimentaires à hauteur de 1,64 millions EUR dans le cadre de la fermeture des commerces non essentiels.

