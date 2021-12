Ascencio : Rapport annuel 2020/2021 22/12/2021 | 12:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 2021 RAPPORT ANNUEL 15 ans d'investissements stratégiques 03 C E T T E A N N É E , N O U S A V O N S C É L É B R É N O S 1 5 A N S . Alors qu'aujourd'hui Ascencio est une SIR recon- nue, gérant un portefeuille immobilier de plus de 700 millions EUR dans 3 pays européens, nos racines sont à Gosselies, une petite ville wallonne. A ce jour Gosselies demeure le lieu du siège social de la SIR, lieu stratégique proche de Bruxelles et à côté de l'aéroport de Charleroi. Cette localisation permet à son équipe une gestion agile du portefeuille immobilier. Mais plus que jamais la SIR a su devenir internationale, investissant tantôt en région Bruxelloise, en Wallonie ou en Flandre, tantôt dans d'autres pays européens. Au fil des années, Ascencio a su affiner sa stra- tégie tout en conservant son ADN : les super- marchés alimentaires. Toutefois, Ascencio a, dès ses débuts, eu l'ambi- tion de saisir des opportunités d'investissement stratégiques, de renforcer les compétences de son équipe dynamique et positive ainsi que de rester connectée à ses marchés et à ses clients retailers. Nous avons accompli de belles choses ces 15 dernières années et sommes prêts à continuer notre développement au cours des années à venir. H I S T O I R E 0 6 L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S 0 8 À P R O P O S D ' A S C E N C I O 1 2 R A P P O R T D E G E S T I O N 14 2020/2021 sous la loupe 15 Historique et faits marquants de l'exercice 20 Chiffres clés 23 Stratégie 25 Rapport d'activité � 26 Rapport immobilier � 62 Rapport des experts � 65 Synthèse des comptes consolidés � 76 EPRA 04 � 87 Ascencio en bourse � 90 Déclaration de gouvernance d'entreprise 1 2 8 R A P P O R T F I N A N C I E R Etats financiers consolidés Comptes statutaires Lexique des indicateurs alternatifs de performance 1 9 8 F A C T E U R S D E R I S Q U E S 2 0 8 I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S Identification Cadre légal Déclarations 2 2 4 L E X I Q U E 05 Sommaire Lettre aux actionnaires 06 Vincent H. Querton Chief Executive Officer Carl Mestdagh Président du Conseil d'Administration Chers actionnaires, L'exercice d'Ascencio 2020/2021 a été impacté L'activité locative a été importante avec des baux par la pandémie du Covid-19. signés pour plus de 52.000 m2 à des valeurs Celle-ci éprouve depuis de nombreux mois le supérieures au marché (2 %). Un taux d'occupation s'élève à 96 %. monde entier, les hôpitaux, notre équilibre et n'épargne pas nos clients locataires. Une structure financière équilibrée, avec un coût Durant tout cet exercice, nos équipes ont vaillam- de la dette et une couverture de taux bien maî- ment tenu le cap en assurant une gestion opti- trisés. Nous avons également veillé à la bonne male du portefeuille immobilier tout en gardant un diversification de nos sources de financement. contact étroit avec nos clients, sans oublier de conti- nuer à préparer le développement de l'entreprise. Au cours de l'exercice écoulé, nous avons conti- Plus particulièrement, nous avons pris un certain nué à rester fidèles à la stratégie d'investisse- ment sélective de l'Entreprise, axée sur l'alimen- 07 nombre d'initiatives afin d'aider nos clients à taire et les retail parks. traverser cette période de crise et adapter leur business model en conséquence (allègement Avec un taux d'endettement de 47,6 %, la des loyers lorsqu'indispensable, soulagement confiance de nos banquiers et les opportunités de la trésorerie, modulation de la taille des cel- du marché, nous avons devant nous de réelles lules commerciales, renforcement des réseaux perspectives de croissance. sociaux des retail parks,…). Ascencio est une entreprise agile et saisira des Tout le monde s'accorde à dire que le commerce opportunités en France, en Espagne, en Belgique de périphérie est le segment du retail le plus et probablement à terme dans un quatrième pays. performant. Ceci en raison de son accessibilité, Nous devons veiller à continuer à développer d'une modulation flexible des cellules commer- ciales, de ses niveaux de loyers raisonnables, le profil digital de l'entreprise et les défis ESG de sa mixité commerciale, composée essentiel- (environnemental, sociétal & de gouvernance). lement de commerces répondant aux besoins Nous sommes heureux de terminer cet exercice essentiels des consommateurs. avec des résultats EPRA en hausse de 3,9 % et un Les performances d'Ascencio ont été de qualité. dividende en hausse, pour la 7e année consécutive. La valeur de son portefeuille est en hausse Nous vous remercions pour votre confiance. de 1,4 %. L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S À propos d'Ascencio 08 709,7 M I L L I O N S E U R V A L E U R D U P O R T E F E U I L L E 2 324 M I L L I O N S E U R C A P I TA L I S AT I O N B O U R S I È R E A S C E N C I O , S O C I É T É I M M O B I L I È R E R É G L E M E N T É E ( S I R ) 1 , E S T U N I N V E S T I S S E U R I M M O B I L I E R S P É C I A L I S É D A N S L E S S U P E R M A R C H É S E T L E S R E TA I L P A R K S . 09 Q U E L Q U E S C H I F F R E S C L É S 448.330 M 2 S U P E R F I C I E D U P O R T E F E U I L L E Plus particulièrement, l'entreprise possède un portefeuille hybride composé principalement de retail parks et de stand alone alimentaires jouissant d'une excellente localisation. Tournée vers l'avenir, Ascencio investit dans des actifs qui répondent aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui et de demain en se souciant tout particulièrement de la mixité des commerces, de la flexibilité des espaces, de leur capacité à répondre à l'omnicanalité du commerce et offrant un accès et un parking aisés. L'entreprise est active en Belgique, en France et en Espagne. Son portefeuille, dont la juste valeur s'élève à 709,7 millions EUR, comprend une centaine d'immeubles pour une superficie totale de 448.330 m22. Ascencio est cotée sur Euronext Brussels depuis 2007. Sa capitalisation boursière s'élève à 324 millions EUR au 30/09/2021. En France, Ascencio a opté pour le régime SIIC3 tandis qu'en Espagne, Ascencio SCA a créé une filiale pour laquelle elle demeure en attente d'une réponse de l'administration fiscale en vue d'obte- nir un régime similaire, à savoir le statut SOCIMI4. 96 % TA U X D ' O C C U P AT I O N E P R A 1 Ascencio est une Société Immobilière Réglementée publique de droit belge ("SIRP") soumise à la loi du 12 mai 2014 modifiée par la loi du 22 octobre 2017 et à son arrêté royal du 13 juillet 2014 modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2018, relatifs aux sociétés immobilières réglementées ("loi SIR"). 2 Hors actifs enregistrés dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16 et actifs détenus en vue de la vente. 3 Société d'Investissements Immobiliers cotée. 4 Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. À P R O P O S D ' A S C E N C I O Attachments Original Link

