Ascencio : Déclaration intermédiaire du gérant statutaire – Premier trimestre de l'exercice 2020-2021

DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GERANT STATUTAIRE PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2020-2021

Information réglementée

Le 4 mars 2021 - Sous embargo jusqu'à 17h40

BELLE PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER BASEE SUR DES FONDAMENTAUX SECTORIELS SOLIDES

RESULATS OPERATIONNELS

- Revenus locatifs de 11,6 millions EUR, en progression de 11,1% (avant impact Covid-19)

- Impact Covid de 0,9 millions EUR estimé sur le premier trimestre de l'exercice

- EPRA Earnings de 7,1 millions EUR, en léger recul de 1,8% (après impact Covid-19)

RESULTATS PAR ACTION

- NAV EPRA : 55,83 EUR par action contre 54,95 EUR par action au 30/09/2020

- EPRA Earnings : 1,08 EUR par action contre 1,10 EUR par action au 31/12/2019

PORTEFEUILLE D'IMMEUBLES

Juste valeur stable : 690,1 millions EUR contre 690,5 millions EUR au 30/09/2020

- Portefeuille résilient et défensif :

 40% des loyers dans l'alimentaire

 9% des loyers dans le bricolage

Taux d'occupation : 97,3% contre 97,7% au 30/09/2020

STRUCTURE FINANCIERE

- Ratio d'endettement1 de 47,6% au 31/12/2020 contre 48,7% au 30/09/2020

- Coût moyen de l'endettement : 1,87 % au 31/12/2020 contre 1,84 % au 30/09/2020

1 Ratio d'endettement calculé conformément à l'AR du 13 juillet 2014 relatif aux SIR.

Le 4 mars 2021

Synthèse de l'activité

Depuis le début de la pandémie voici presqu'un an, les supermarchés et les retail parks ont démontré leur résilience par rapport à la crise sanitaire.

Le secteur alimentaire ne souffre pas de cette crise, les supermarchés étant restés ouverts en permanence. Ils bénéficient de la fermeture du secteur de l'horeca et des restrictions des activités imposées aux citoyens.

L'activité commerciale dans les retail parks a redémarré rapidement avec un rattrapage de consommation après les périodes de fermeture des commerces non-essentiels au printemps 2020 et en novembre 2020. En effet, le retail de périphérie présente un profil « corona-safe » pour le consommateur. Il rassure les clients par ses grands parkings en plein air et les surfaces relativement importantes de leurs commerces.

Ascencio a entamé son exercice 2020/2021 le 1er octobre 2020.

Au cours de ce 1er trimestre, les revenus locatifs (avant impact Covid-19) ont progressé de 11,1%, grâce à l'impact de l'acquisition dans le sud-est de la France de 5 supermarchés Casino réalisée début mars 2020.

Le 1er trimestre de l'exercice a été marqué par une deuxième période de fermeture des commerces non-essentiels en Belgique (du 1er au 30 novembre 2020) et en France (du 1er au 27 novembre 2020).

Les conséquences de ce deuxième lockdown ont été plus limitées que le premier car un plus grand nombre de commerces ont pu rester ouverts, tels que le bricolage, les jardineries, les drogueries. Les commerces ont pu rouvrir fin novembre 2020, à l'exception de l'horeca, des salles de jeux et de sports et, en Belgique, également des métiers de contacts.

Pour Ascencio, grâce au renforcement du pôle alimentaire de son portefeuille en 2020 (39,6% des loyers) et à l'ouverture des magasins de bricolage et des jardineries (9,3% de ses loyers), seulement 40% de ses revenus locatifs ont été impactés par les fermetures du mois de novembre (contre 60% au printemps 2020) et durant une période plus courte (1 mois au lieu de 2 mois). En outre, en Espagne, les magasins sont restés en activité durant tout le 4ème trimestre 2020.

Comme pour le 1er lockdown, Ascencio a entamé des discussions avec les retailers dont les commerces ont été fermés et dont l'activité a été fortement impactée. A ce jour,

- l'intégralité de l'impact du 1er lockdown a été pris en compte au 30 septembre 2020.

- 50% des négociations sont terminées pour le 2ème lockdown.

Actuellement, seuls quelques secteurs dont l'horeca, les salles de jeux et de fitness (2% des loyers annuels) restent fermés en Belgique et en France. Toutefois, une large proportion de cellules horeca du portefeuille d'Ascencio sont des chaînes qui continuent leur activité en take away.

Par ailleurs, la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m² décidée le 31 janvier 2021 en France n'affecte aucun actif du portefeuille français d'Ascencio.

Au 31/12/2020, Ascencio a estimé de manière prudente à 881.000 EUR les annulations partielles de loyers résultant de la fermeture des commerces au cours du 4ème trimestre 2020.

Le 4 mars 2021

Portefeuille immobilier au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, la juste valeur du portefeuille immobilier (hors IFRS 16) est stable et s'élève à 690,1 millions EUR.

(000 EUR) 31/12/2020 30/09/2020 SOLDE DE DÉBUT DE PERIODE 690.481 622.894 Acquisitions 909 88.106 Cessions 0 0 Transferts actifs détenus en vue de la vente 0 0 Variation de juste valeur -1.337 -20.520 SOLDE DE FIN DE PERIODE 690.053 690.481

Investissements :

Au cours du 1er trimestre, Ascencio a poursuivi la construction d'une nouvelle cellule de 1.504 m² pour Maisons du Monde dans son retail park de Chalon-sur-Saône (France). La fin des travaux est prévue pour début avril 2021.

Ascencio a également entamé la réalisation d'une extension de l'implantation de Auto 5 à Jemappes (Belgique).

Répartition sectorielle des revenus locatifs (en base annuelle) :

Taux d'occupation

Au 31 décembre 2020, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 97,3%, contre 97,7% au 30 septembre 2020.

Le 4 mars 2021

Résultats consolidés du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021

RESULTATS CONSOLIDES (000 EUR) Q1 du 30/09/2020 au 31/12/2020 Q1 du 30/09/2019 au 31/12/2019 REVENUS LOCATIFS 11.595 10.435 Charges relatives à la location -886 -48 Charges locatives et taxes non refacturées 6 25 RÉSULTAT IMMOBILIER 10.715 10.411 Charges immobilières -837 -834 Frais généraux -1.021 -1.044 Autres recettes et frais d'exploitation 0 1 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 8.857 8.535 Marge opérationnelle (*) 76,4% 81,8% Revenus financiers 0 0 Charges d'intérêts nettes -1.459 -1.072 Autres charges financières -104 -93 Impôts -170 -113 EPRA EARNINGS 7.124 7.258 Résultat sur vente d'immeubles de placement 0 -41 Variations de la juste valeur des immeubles de placement -1.337 347 Autre résultat sur portefeuille 0 0 Résultat sur le portefeuille -1.337 305 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers 151 5.009 Exit Tax 0 0 Impôts différés & impôts sur vente 44 -47 RÉSULTAT NET 5.982 12.526

(*) Indicateur Alternatif de Performance (IAP). Voir pages 8 à 12.

EPRA Earnings par action (EUR) 1,08 1,10 Résultat net par action (EUR) 0,91 1,90 Nombre d'actions 6.595.985 6.595.985

