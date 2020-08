Ascencio : Déclaration intermédiaire du gérant statutaire – Troisième trimestre de l'exercice 2019-2020 0 26/08/2020 | 15:17 Envoyer par e-mail :

D E C L A R A T I O N I N T E R M E D I A I R E D U G E R A N T S T A T U T A I R E T R O I S I E M E T R I M E S T R E D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 9 - 2 0 2 0 Information réglementée Le 7 août 2020 - Sous embargo jusqu'à 17h40 L A Q U A L I T E E T L A C R O I S S A N C E D U P O R T E F E U I L L E , R E N F O R C E E S P A R L A B O N N E T E N U E D U S E C T E U R A L I M E N T A I R E , A T T E N U E N T S E N S I B L E M E N T L ' I M P A C T D E L A C R I S E S A N I T A I R E S U R L E S R E S U L T A T S . RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ▪ ▪ Revenus locatifs : 32,93 millions EUR, en progression de 5,7% EPRA Earnings de 20,84 millions EUR, en baisse de -4,9% RÉSULTATS PAR ACTION ▪ ▪ EPRA Earnings : 3,16 EUR par action contre 3,32 EUR par action au 30 juin 2019 NAV EPRA : 53,85 EUR par action contre 56,02 EUR par action au 30 juin 2019 PORTEFEUILLE D'IMMEUBLES ▪ ▪ ▪ ▪ Valeur du portefeuille : 691 millions EUR (hors IFRS 16) Diversification géographique du portefeuille : 54% en Belgique

42% en France

4% en Espagne Prépondérance du secteur alimentaire : 40% des loyers en cours. Taux d'occupation : 98,0% (contre 96,6% au 30/09/2019) STRUCTURE FINANCIÈRE ▪ Ratio d'endettement1 de 49,5% au 30 juin 2020 1 Ratio d'endettement calculé conformément à l'AR du 28 avril 2018 relatif aux SIR. Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4 - 6041Gosselies ⏐ BE 0881.334.476 - RPM Charleroi ⏐ www.ascencio.be Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Synthèse de l'activité durant les 9 premiers mois et impact du Covid-19 sur les résultats Le 1er semestre de l'exercice s'est déroulé dans un contexte favorable, marqué par un investissement important en date du 6 mars 2020 portant sur l'acquisition de 5 actifs alimentaires dans le sud-est de la France loués à Casino, pour un montant de 85 millions EUR. Cette opération a renforcé la part du secteur alimentaire dans le portefeuille, celle-ci passant de 33% au 30/09/2019 à 40% au 30/06/2020. Cet investissement, financé à 100% par endettement, génère des revenus locatifs annuels de 4,6 millions EUR et porte les loyers des baux en cours de 42,4 millions EUR par an au 30/09/2019 à 47,3 millions EUR au 30/06/2020. Mi-mars 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a imposé la fermeture des commerces avec pour exception le secteur alimentaire et certains commerces de première nécessité. Au cours du mois de mai, les commerces ont progressivement rouvert en fonction de leur secteur d'activité : les jardineries, les magasins de bricolage et les merceries dans un premier temps, suivis par l'ensemble des commerces à l'exception de l'Horeca. La crise sanitaire n'a pas impacté les résultats du 1er semestre clôturé le 31/03/2020. Les loyers étant facturés et payables par anticipation, les arriérés de paiement en date du 31 mars 2020 provoqués par la crise du Covid-19 étaient non significatifs et n'ont pas généré de réductions de valeur à la date du 31/03/2020. A partir du 1er avril, de nombreux locataires (hors secteur alimentaire) ont suspendu le paiement de leur loyer en raison de la fermeture de leur commerce. Ascencio a mené un dialogue responsable avec ses locataires non alimentaires en vue de les aider à faire face aux défis de cette crise, au cas par cas et en fonction des difficultés spécifiques qu'ils connaissaient et de leur capacité financière propre. Ascencio a proposé un échelonnement du paiement des loyers d'avril et mai et/ou une annulation partielle de ceux- ci aux locataires non alimentaires dont l'activité a été fortement impactée par la crise. Les locataires n'ayant pas été affectés, ou très faiblement, n'ont par contre bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement. C'est le cas notamment des magasins alimentaires et de première nécessité qui sont restés ouverts durant le confinement. A ce jour, Ascencio a trouvé des accords avec la totalité de ses locataires non alimentaires en Belgique et en Espagne. En France, un accord a été négocié avec près de 40% des locataires. Sur base des accords conclus et de ceux encore en discussion, Ascencio estime, sauf imprévu significatif, que l'impact de la crise du Covid-19 sur les revenus locatifs de l'exercice s'élèvera à 2 millions EUR correspondant à des annulations partielles des loyers des mois d'avril et mai 2020 en faveur de certains locataires. Ce montant a été provisionné dans les comptes au 30 juin 2020. La crise sanitaire a également accentué les difficultés de certaines enseignes, qui se trouvent aujourd'hui en procédure de redressement judiciaire ou ont été déclarées en faillite. La qualité de la localisation des immeubles d'Ascencio permet de limiter fortement l'impact de ces locataires en difficultés sur les résultats de la société. En effet, à l'exception de 6 emplacements, tous les locataires en redressement judiciaire ont, dans le cadre de leur plan de continuité, pris la décision de poursuivre l'exploitation des magasins du portefeuille d'Ascencio. En particulier, 4 des 5 magasins Orchestra du portefeuille d'Ascencio vont poursuivre leurs activités. En ce qui concerne Brantano, Ascencio n'est propriétaire que d'un seul magasin de la chaîne. A ce stade, Ascencio estime à 0,5 millions EUR la perte de loyers annuels des 6 magasins dont la fermeture est effective ou probable. Le processus de relocation de ces cellules est déjà en cours. A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, les revenus locatifs ont progressé de 5,7% sous l'effet de l'acquisition de 5 supermarchés Casino, et s'élèvent à 32,93 millions EUR, soit une augmentation de 1,76 millions EUR. 2 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Les annulations de loyers consenties dans le cadre de la crise sanitaire (2,04 millions EUR) et les réductions de valeur sur créances commerciales impayées (0,36 millions EUR) ont toutefois annulé l'effet positif de l'augmentation des loyers au 30 juin 2020. Pour les nouveaux investissements et arbitrages du portefeuille, Ascencio adopte une approche particulièrement prudente dans les circonstances actuelles. Il en va de même pour ses CAPEX (charges d'entretien et de rénovation des immeubles) dont le budget annuel est de 1,8 million EUR et pour lequel, sur le semestre de l'exercice en cours, Ascencio limite ses dépenses aux travaux dont le report ne peut être envisagé. Avec un ratio d'endettement de 49,5% au 30/06/2020, Ascencio bénéficie d'un bilan solide dans le contexte actuel. La Société dispose de lignes de crédit bancaires confirmées de 338,5 millions EUR, dont seuls 10 millions EUR viennent à échéance au cours des 22 prochains mois et ont déjà été renouvelés. Le montant inutilisé sur ces lignes de crédit permet de couvrir les échéances de papier commercial et les besoins de financement jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Portefeuille immobilier au 30 juin 2020 Evolution du portefeuille depuis le 30/09/2019 Au 30 juin 2020, la juste valeur du portefeuille immobilier s'élève (hors IFRS 16) à 691,3 millions EUR contre 622,8 millions EUR au 30 septembre 2019. (000 EUR) 30/06/2020 30/09/2019 SOLDE DE DÉBUT DE PÉRIODE (HORS IFRS 16) 622.894 619.029 Acquisitions 87.615 10.427 Cessions 0 -5.316 Transferts actifs détenus en vue de la vente 0 -847 Variation de juste valeur -19.177 -399 SOLDE DE FIN DE PÉRIODE (HORS IFRS 16) 691.332 622.894 IFRS 16 - Droits d'usage sur terrains 7.174 0 TOTAL IMMEUBLES DE PLACEMENT 698.506 622.894 Investissements au cours des 9 premiers mois : Le 6 mars 2020, Ascencio a acquis 5 actifs uniques pour un montant total d'investissement de 84,9 millions EUR. Ces actifs, des supermarchés situés dans le sud-est de la France, une région présentant un profil démographique et un pouvoir d'achat de premier ordre, bénéficient d'une excellente zone de chalandise, renforcée par une forte attractivité touristique. Aix-en-Provence, Antibes, Marseille, Le Rouret et Mouans-Sartoux, ces supermarchés jouissent d'une localisation immobilière attractive et délivrent d'excellentes performances pérennes. Exploités par le Groupe Casino, un des grands acteurs du secteur de la distribution alimentaire en France, ils sont assortis de baux de 12 ans, dont 8 ans ferme restant à courir qui produisent un revenu locatif annuel total de 4,6 millions EUR. Cette acquisition, en ligne avec la stratégie d'Ascencio, a renforcé son exposition sur le secteur alimentaire qui passe de 33% au 30/09/2019 à 40% au 30/06/2020. 3 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Taux d'occupation Au 30 juin 2020, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 98,0%. Répartition géographique Au 30 juin 2020, la répartition du portefeuille entre les 3 pays dans lesquels Ascencio est présent est la suivante : Valeur Juste valeur Loyers Taux Rendement PAYS d'investissement contractuels d'occupation brut (000 EUR) (%) (000 EUR) (000 EUR) (%) (%) Belgique 378.478 369.251 53,4% 26.168 97,0% 6,91% France 309.864 291.351 42,1% 19.188 99,2% 6,19% Espagne 31.764 30.730 4,4% 1.959 100,0% 6,17% TOTAL 720.106 691.332 100% 47.315 98,0% 6,57% Répartition sectorielle La répartition des loyers annuels contractuels par secteur d'activité des locataires est la suivante : Alimentaire 39,6% Textile / Mode 12,1% Loisirs 10,6% Bricolage 9,4% Meubles - Décoration 8,4% Electro et multimédia 6,9% Horeca 2,8% Autres 10,1% Total 100% Cette répartition sectorielle offre un profil défensif dans le contexte de la crise sanitaire. Le secteur de la distribution alimentaire a pu poursuivre ses activités durant la crise et représente 39,6% des loyers contractuels annuels d'Ascencio. Du fait de la qualité de la localisation des sites, le niveau de loyer attractif pour leur exploitant et l'impact limité de l'e- commerce sur ce segment, le secteur alimentaire constitue un secteur stratégique et défensif du portefeuille d'Ascencio. Les secteurs du bricolage et de l'électro-multimédia représentent également un socle important du portefeuille avec 16,3% des loyers annuels. Ces secteurs ont relativement peu souffert de la crise. Par ailleurs, les sites commerciaux situés en périphérie des villes sont particulièrement attractifs en période de crise sanitaire car le shopping en plein air se veut rassurant et permet de respecter davantage les mesures de protection. 4 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Résultats consolidés des 9 premiers mois et du 3ème trimestre de l'exercice 2019/2020 RÉSULTATS CONSOLIDÉS (000 EUR) 30/06/2020 30/06/2019 REVENUS LOCATIFS 32.926 31.162 Charges relatives à la location -2.409 -58 Charges locatives non refacturées -56 -18 RÉSULTAT IMMOBILIER 30.461 31.086 Charges immobilières -2.214 -2.474 Frais généraux -2.991 -2.749 Autres recettes et frais d'exploitation 10 80 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 25.267 25.943 Marge opérationnelle (*) 76,7% 83,3% Revenus financiers - - Charges d'intérêts -3.823 -3.330 Autres charges financières -247 -299 Impôts -353 -394 EPRA EARNINGS 20.844 21.920 Résultat sur vente d'immeubles de placement -41 963 Variations de la juste valeur des immeubles de placement -19.177 -1.215 Autre résultat sur portefeuille - - Résultat sur le portefeuille -19.219 -252 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers 412 -5.296 Impôts différés 135 -158 Impôt sur résultat sur vente 0 0 Exit Tax 0 1.129 RÉSULTAT NET 2.172 17.342 EPRA Earnings par action (EUR) 3,16 3,32 Résultat net par action (EUR) 0,33 2,63 Nombre total d'actions existantes 6.595.985 6.595.985 (*) Indicateur Alternatif de Performance (IAP). Voir pages 9 à 12. Sous l'effet de l'acquisition de 5 supermarchés Casino le 6 mars 2020, les revenus locatifs progressent de 5,7% et s'élèvent à 32,93 millions EUR contre 31,16 millions EUR pour les 9 premiers mois de l'exercice précédent. Les revenus locatifs par pays se répartissent comme suit : REVENUS LOCATIFS (000 EUR) 30/06/2020 30/06/2019 Belgique 19.228 58% 19.054 61% France 12.232 37% 10.669 34% Espagne 1.465 4% 1.439 5% TOTAL 32.926 100% 31.162 100% 5 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Après prise en compte des annulations de loyers liées au Covid-19 (2,0 millions EUR) et des réductions de valeur sur créances (0,4 million EUR), le résultat immobilier atteint 30,5 millions EUR (-2,0% par rapport au 30 juin 2019). Après déduction des charges immobilières et des frais généraux, le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'établit à 25,3 millions EUR (25,9 millions EUR au 30 juin 2019), soit une diminution de -2,6%. Les charges d'intérêts, en ce compris les flux cash générés par les instruments de couverture de taux, s'élèvent à 3,82 millions EUR. L'augmentation (+ 0,5 million EUR) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent résulte du financement de l'acquisition des 5 supermarchés Casino. Le coût moyen de l'endettement2 (marges et coût des instruments de couverture inclus) s'élève à 1,84% (contre 1,90% au 30 juin 2019). Grâce à la politique de couverture de taux mise en place, le ratio de couverture3 du groupe est actuellement de 81% et, sur base du niveau d'endettement actuel, est supérieur à 70% sur les 4 prochains exercices. Après déduction de la charge fiscale sur les résultats des actifs français et espagnols, l'EPRA Earnings s'élève au 30 juin 2020 à 20,84 millions EUR, soit une diminution de -4,9% par rapport au 30 juin 2019. L'EPRA Earnings par action s'établit à 3,16 EUR (3,32 EUR/action au 30 juin 2019), en diminution de -4,9%. Les éléments non monétaires du compte de résultats s'élèvent à + 0,41 millions EUR d'augmentation de juste valeur des instruments de couverture de taux ;

- 19,18 millions EUR représentant la variation de juste valeur des immeubles de placement ;

+ 0,14 millions EUR d'impôts différés relatifs à la taxation différée (retenue à la source de 5%) des plus-values latentes sur les actifs français. Au 30 juin 2020, le portefeuille d'immeubles enregistre une baisse de valeur de 19,2 millions EUR résultant d'une part de la comptabilisation à la juste valeur des 5 supermarchés Casino acquis le 6 mars 2020, soit un écart de 5,7 millions EUR par rapport au prix d'acquisition acte en mains, représentant les frais et droits de mutation payés 4 ;

; d'autre part d'une diminution de la valeur du portefeuille de 2,2% à périmètre constant (- 13,5 millions EUR) actée par les experts immobiliers compte tenu l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur du retail non alimentaire et sur la valorisation de ces actifs (taux de capitalisation, VLE). Compte tenu de ces éléments non monétaires, le résultat net s'établit à 2,17 millions EUR au 30 juin 2020 contre 17,34 millions EUR au 30 juin 2019. Indicateur Alternatif de Performance (IAP). Voir pages 9 à 12. Ratio de couverture = (Dettes à taux fixe + Montant notionnels des instruments de couverture de taux) /Dettes financières totales. Comme chez de nombreuses SIR, les règles d'évaluation d'Ascencio prévoient que, lors d'une acquisition, les droits de mutation sont reconnus directement en résultats de l'exercice (et non en déduction des fonds propres). 6 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Bilan consolidé au 30 juin 2020 BILAN CONSOLIDE (000 EUR) 30/06/2020 30/09/2019 ACTIF 715.092 635.806 Immeubles de placement 698.506 622.894 Autres actifs non courants 1.549 1.736 Actifs détenus en vue de la vente 0 847 Créances commerciales 4.845 4.107 Trésorerie 3.400 4.650 Autres actifs courants 6.792 1.573 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 715.092 635.806 Fonds propres 342.042 363.124 Dettes financières non courantes 319.152 165.742 Autres passifs non courants 14.388 14.689 Impôts différés 768 903 Dettes financières courantes 26.137 81.430 Autres passifs courants 12.605 9.918 Valeur d'actif net par action (000 EUR) 30/06/2020 30/09/2019 Nombre total d'actions 6.595.985 6.595.985 VAN IFRS 51,86 55,05 VAN EPRA 53,85 57,13 Perspectives La qualité et la diversification (géographique, sectorielle et par locataire) du portefeuille immobilier d'Ascencio constituent une base solide et résiliente pour les résultats futurs. Cette approche est renforcée par la volonté stratégique de maintenir la part du secteur alimentaire, de nature plus défensive, à une hauteur minimale de 25%. Le dernier trimestre devrait, sauf imprévu significatif, générer un résultat EPRA supérieur au 4ème trimestre de l'exercice précédent, grâce à la contribution, à hauteur de 1,17 millions EUR, des loyers des 5 supermarchés Casino acquis début mars 2020. Dès lors, sauf imprévu significatif et sur base de son portefeuille immobilier actuel, les résultats prévisionnels pour l'exercice 2019/2020 devraient permettre la distribution d'un dividende brut comparable à celui de l'exercice précédent. 7 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 Calendrier financier Communiqué des résultats annuels au 30 septembre 2020 27 novembre 2020 Assemblée générale ordinaire 31 janvier 2021 Pour tout renseignement complémentaire: Stéphanie VANDEN BROECKE Michèle DELVAUX Vincent H. QUERTON Secretary General & General Counsel Chief Financial Officer Chief Executive Officer Tél : +32 (0) 71.91.95.00 Tél : +32 (0) 71.91.95.00 Tél : +32 (0) 71.91.95.00 stephanie.vandenbroecke@ascencio.be michele.delvaux@ascencio.be vincent.querton@ascencio.be 8 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 RÉCONCILIATION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (IAP) Suite à l'entrée en vigueur de la directive « ESMA guidelines on Alternative Performance Measures » de la European Securities and Markets Authority (ESMA), les Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) repris dans ce communiqué de presse sont identifiés par un astérisque (*). Leur définition et leur utilité figurent à la fin du rapport annuel 2018/2019 qui est disponible sur le site internet d'Ascencio (www.ascencio.be). Marge opérationnelle 30/06/2020 30/06/2019 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille = A 25.267 25.943 (000 EUR) Revenus locatifs (000 EUR) = B 32.926 31.162 MARGE OPERATIONNELLE = A / B 76,7% 83,3% Coût moyen de l'endettement 30/06/2020 30/06/2019 Charges d'intérêts nettes (rubrique XXI) (000 EUR) 3.736 3.330 Commissions de non utilisation de crédits 184 240 Frais de mise en place des crédits 20 26 Variation de valeur des options CAP 0 15 COUT TOTAL DES DETTES FINANCIERES = A 3.939 3.610 DETTE MOYENNE PONDERE DE LA PERIODE = B 285.660 253.894 COUT MOYEN DE L'ENDETTEMENT = (A x 4/3)/ B 1,84% 1,90% Ratio de couverture (000 EUR) 30/06/2020 30/09/2019 Dettes financières à taux fixe 87.275 53.035 Dettes financières à taux variable transformées en 165.500 107.500 dettes à taux fixe via des IRS Dettes financières à taux variable transformées en 20.000 55.000 dettes à taux plafonné via des CAP TOTAL DES DETTES FINANCIERES A TAUX FIXE OU = A 272.775 215.535 PLAFONNE TOTAL DES DETTES FINANCIERES A TAUX VARIABLE 65.308 31.636 TOTAL DES DETTES FINANCIERES = B 338.083 247.172 RATIO DE COUVERTURE = A / B 80,7% 87,2% 9 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 EPRA L'EPRA (« European Public Real Estate Association ») se présente comme la voix du secteur de l'immobilier coté européen, comptant plus de 260 membres et représentant plus de 450 milliards € d'actifs. L'EPRA publie des recommandations en termes de définition des principaux indicateurs de performance applicables aux sociétés immobilières cotées. Ces recommandations sont reprises dans le rapport intitulé « EPRA Reporting: Best Practices Recommendations Guidelines» («EPRA Best Practices»). Ce rapport est disponible sur le site de l'EPRA (www.epra.com). Ascencio s'inscrit dans ce mouvement de standardisation du reporting visant à améliorer la qualité et la comparabilité de l'information destinée aux investisseurs. EPRA INDICATEURS DE PERFORMANCE 30/06/2020 30/09/2019 EPRA VAN Valeur de l'actif net (VAN) ajusté pour tenir 355.197 376.827 compte des immeubles de placement et autres investissements à la juste valeur et EPRA VAN par action pour exclure certains éléments qui ne sont 57,13 pas supposés s'intégrer dans un modèle 53,85 d'investissements immobiliers à long terme. EPRA Taux de vacance Valeur locative estimée (VLE) des surfaces vides divisée par la VLE du portefeuille 2,13% 2,91% locative total. 30/06/2020 30/06/2019 EPRA Résultat Résultat courant provenant des activités 20.844 21.920 EPRA Résultat par action opérationnelles stratégiques 3,16 3,32 Dépenses administratives/opérationnelles EPRA Ratio des coûts selon les résultats financiers IFRS (comprenant les coûts directs liés aux (frais directs de vacances 23,26% 16,75% vides locatifs), le tout divisé par les revenus inclus) locatifs bruts diminuées des coûts du foncier. EPRA Ratio des coûts (frais directs de vacances exclus) Dépenses administratives/opérationnelles selon les résultats financiers IFRS (excluant les coûts directs liés aux vides locatifs), le 22,27% 16,04% tout divisé par les revenus locatifs bruts diminuées des coûts du foncier. 10 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 EPRA EARNINGS (000 EUR) 30/06/2020 30/06/2019 RÉSULTAT IFRS (PART DU GROUPE) SELON LES ÉTATS FINANCIERS 2.172 17.342 AJUSTEMENTS POUR CALCULER L'EPRA RÉSULTAT 18.672 4.577 (i) Variations de la Juste Valeur des immeubles de placement et des actifs détenus 19.177 1.215 en vue de la vente (ii) Résultat sur vente d'immeubles de placement 41 -963 (iii) Résultat sur vente d'actifs destinés à la vente 0 0 (iv) Taxe sur résultat sur vente 0 0 (v) Goodwill négatif/ Impairment sur le goodwill 0 0 (vi) IAS 39 Variation de la juste valeur des instruments financiers -412 5.296 (vii) IFRS 3 Coûts et intérêts relatifs aux acquisitions et co-entreprises 0 0 (viii) Impôts différés relatifs aux ajustements EPRA -135 -971 (ix) Ajustements (i) à (viii) ci-dessus relatifs aux co-entreprises 0 0 (x) Intérêts minoritaires relatifs aux ajustements pour ci-dessus 0 0 EPRA EARNINGS (PART DU GROUPE) 20.844 21.920 Nombre d'actions 6.595.985 6.595.985 EPRA EARNINGS PAR ACTION (EPRA EPS - EUR/ACTION) (PART DU GROUPE) 3,16 3,32 EPRA NET ASSET VALUE (NAV) (000 EUR) 30/06/2020 30/09/2019 VAN SELON LES ÉTATS FINANCIERS (PART DU GROUPE) 342.042 363.124 Nombre d'actions 6.595.985 6.595.985 VAN SELON LES ÉTATS FINANCIERS (EN EUR/ACTION) (PART DU GROUPE) 51,86 55,05 Effet de l'exercice d'options, des dettes convertibles et d'autres instruments de capitaux 0 0 propres VAN DILUÉE, APRÈS L'EXERCICE D'OPTIONS, DES DETTES CONVERTIBLES OU 342.042 363.124 D'AUTRES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES A inclure : (i) Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement 0 0 (ii) Réévaluation à la juste valeur des créances de location-financement 0 0 (iii) Réévaluation à la juste valeur des actifs destinés à la vente 0 0 A exclure : (iv) Juste valeur des instruments financiers 12.388 12.800 (v.a) Impôts différés 768 903 (v.b) Partie du goodwill résultant des impôts différés 0 0 A inclure/exclure : Ajustements (i) à (v) ci-dessus relatifs aux co-entreprises 0 0 EPRA NAV (PART DU GROUPE) 355.197 376.827 Nombre d'actions 6.595.985 6.595.985 EPRA NAV PAR ACTION (EUR/ACTION) (PART DU GROUPE) 53,85 57,13 11 Le 7 août 2020 Sous embargo jusqu'à 17h40 EPRA VACANCY RATE (000 EUR) 30/06/2020 Belgique France Espagne TOTAL Valeur locative estimée (VLE) des surfaces vides 818 157 0 975 Valeur locative estimée (VLE) du portefeuille total 24.949 18.960 1.846 45.755 EPRA VACANCY RATE (%) 3,28% 0,83% 0,00% 2,13% (000 EUR) 30/09/2019 Belgique France Espagne TOTAL Valeur locative estimée (VLE) des surfaces vides 1.042 157 0 1.198 Valeur locative estimée (VLE) du portefeuille total 25.143 14.145 1.926 41.214 EPRA VACANCY RATE (%) 4,14% 1,11% 0,00% 2,91% EPRA COST RATIOS (000 EUR) 30/06/2020 30/06/2019 DÉPENSES ADMINISTRATIVES/OPÉRATIONNELLES SELON LES RÉSULTATS -7.659 -5.219 FINANCIERS IFRS Charges relatives à la location -2.409 -58 Récupération de charges immobilières 0 0 Charges locatives et taxes non récupérées auprès des locataires sur immeubles loués -61 -36 Autres recettes et dépenses relatives à la location 5 18 Frais techniques -330 -842 Frais commerciaux -171 -58 Charges et taxes sur immeubles non loués -328 -221 Frais de gestion immobilière -1.162 -1.064 Autres charges immobilières -222 -289 Frais généraux de la société -2.991 -2.749 Autres revenus et charges d'exploitation 10 80 EPRA COST (INCLUDING DIRECT VACANCY COSTS) -7.659 -5.219 Charges et taxes sur immeubles non loués 328 221 EPRA COST (EXCLUDING DIRECT VACANCY COSTS) -7.331 -4.998 REVENUS LOCATIFS BRUTS 32.926 31.162 EPRA COST RATIOS (INCLUDING DIRECT VACANCY COSTS) (%) 23,26% 16,75% EPRA COST RATIOS (EXCLUDING DIRECT VACANCY COSTS) (%) 22,27% 16,04% 12 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 août 2020 13:18:09 UTC. Document originalhttps://www.ascencio.be/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-07-dclaration-intermdiaire-fr.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/5BF773783847B877AE48D869C23CC6D05B8BA2A2