INFORMATION REGLEMENTÉE Le 30 mai 2024 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL D'ASCENCIO SA RÉSULTATS AU 31 MARS 2024 98,6% TAUX D'OCCUPATION EPRA 7,0% RENDEMENT BRUT DU PORTEFEUILLE -0,2% DE VARIATION DE JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE 90,3% RATIO DE COUVERTURE DE TAUX D'INTÉRÊT RÉSULTAT EPRA SOLIDE & ROTATION AU SEIN DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER RÉSULTATS OPÉRATIONNELS Revenus locatifs : 26,3 millions EUR, en progression de 5,1% par rapport à 25,1 millions EUR au 31/03/2023

26,3 millions EUR, en progression de 5,1% par rapport à 25,1 millions EUR au 31/03/2023 Taux d'occupation EPRA : 98,6%, en hausse par rapport aux 97,9% du 30/09/2023

98,6%, en hausse par rapport aux 97,9% du 30/09/2023 Résultat EPRA : 18,0 millions EUR, en hausse de 2,7% par rapport à 17,5 millions EUR au 31/03/2023

18,0 millions EUR, en hausse de 2,7% par rapport à 17,5 millions EUR au 31/03/2023 Résultat EPRA par action : 2,72 EUR (vs 2,65 EUR au 31/03/2023)

2,72 EUR (vs 2,65 EUR au 31/03/2023) Résultat net : 5,7 millions EUR (vs 22,2 millions EUR au 31/03/2023), dont la baisse est liée à l'écart de réévaluations (-12,2 millions EUR vs +4,8 millions EUR) entre les deux périodes concernées INFORMATIONS BILANTAIRES Juste valeur du portefeuille immobilier : 738,6 millions EUR (vs 740,9 millions EUR au 30/09/2023)

: Ratio d'endettement (EPRA LTV) : 44,8% (vs 43,4% au 30/09/2023)

: Valeur intrinsèque par action (EPRA NTA) : 61,88 EUR (vs 63,59 EUR au 30/09/2023)

1. RAPPORT DE GESTION 1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL Au niveau macro-économique, le premier semestre de l'exercice 2023-2024 s'est caractérisé par une normalisation progressive des niveaux d'inflation, encore tintés d'une grande volatilité mais laissant cependant entrevoir le démarrage d'une politique d'assouplissement des taux d'intérêt par les banques centrales autour de l'été 2024. Dans ce contexte, laissant entrevoir des perspectives de reprise d'un marché de l'investissement jusqu'alors très fortement ralenti, l'immobilier commercial de périphérie s'est bien tenu, tant en termes de prises en occupation que de volumes d'investissements. La performance a été plus remarquable encore au niveau des valorisations immobilières qui sont restées en moyenne stables (à la différence de baisses observées pour d'autres classes d'actifs). Cette stabilité résulte de l'effet combiné de loyers en ligne, voire même en hausse, découlant de l'inflation appliquée et de rendements plus faiblement impactés par le contexte de taux d'intérêt élevés. Plus spécifiquement concernant le portefeuille immobilier d'Ascencio, on continue d'observer : pour le volet alimentaire, une volonté de consolidation chez les grands acteurs ; les enseignes les plus dominantes cherchant à renforcer leur part de marché tout en optimisant leur structure de coûts. Ce phénomène a notamment été observé dès l'an dernier avec la reprise des supermarchés Mestdagh par Intermarché mais aussi cette année avec la reprise annoncée des magasins Casino par les enseignes Intermarché et Auchan ;

pour le volet retail park, l'intérêt des locataires et des investisseurs pour ce format d'actifs satisfaisant les besoins primaires des consommateurs, dans un environnement de pouvoir d'achat sous pression, et présentant un juste équilibre économique entre loyers bas et rendements élevés. À l'investissement, cet intérêt s'est notamment illustré en Belgique avec l'acquisition d'unités commerciales dans le retail park Bellefleur de Couillet et la cession de l'ensemble commercial de Jemappes. 1.2 SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ DURANT LE 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE A. ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE Commercialisation Ascencio a poursuivi la gestion dynamique de son portefeuille immobilier en concluant 11 locations (3 nouveaux baux et 8 renouvellements), portant sur une surface totale d'environ 9.500 m2, soit 2,2% de la surface totale du portefeuille, à des niveaux de loyers en moyenne supérieurs de 12,2% aux valeurs locatives estimées et en moyenne inférieurs de 3,9% aux précédents loyers des surfaces concernées. Cette activité locative s'est notamment concrétisée par la signature des transactions suivantes : En Belgique :

à Hannut (Orchidée Plaza) : 1 renouvellement et 1 nouveau bail (Kiabi), portant le taux d'occupation du retail park à 100% ; à Genval (Les Papeteries de Genval) : 2 renouvellements ; à Leuze-en-Hainaut : 2 renouvellements.

En France :

à Saint-Aunès (Les Cyprès) : 1 nouveau bail (Zeeman) ; à Crêches-sur-Saône (Les Bouchardes) : 1 nouveau bail (Jour de Fête).

Ascencio a en outre conclu 10 baux de courte durée, principalement à Uccle (Belgique) pour garder la flexibilité d'occupation dans cet immeuble concerné par un projet de redéveloppement en préparation.

L'ensemble de ces locations a permis de consolider encore davantage le taux d'occupation EPRA du portefeuille; celui-ci s'établissant à 98,6% au 31/03/2024 (vs 97,9% au 30/09/2023), avec une répartition par pays comme suit : (%) 31/03/2024 30/09/2023 Δ BELGIQUE 97,8% 96,9% 0,9% FRANCE 99,5% 99,0% 0,5% ESPAGNE 100,0% 100,0% 0,0% Total taux d'occupation EPRA 98,6% 97,9% 0,7% Au 31/03/2024, la durée moyenne résiduelle des contrats d'occupation au sein du portefeuille s'établit jusqu'à leurs premières échéances (« WALB ») à 3,0 années et jusqu'à leurs termes (« WALT ») à 7,3 années. Acquisition & Cession La Société a acquis 100% des parts de la société Holdtub SRL, détentrice de 3 cellules commerciales dans le retail park Bellefleur à Couillet (Belgique), pour une surface totale de près de 3.000 m². Ces cellules, récemment redéveloppées, sont entièrement louées et occupées par des enseignes de premier plan. Cette acquisition, d'un montant de 7,0 millions EUR, génère en outre une contribution positive à long terme dans l'EPRA Earnings de la Société. Ascencio a par ailleurs cédé son ensemble commercial de Jemappes (Belgique) pour un montant net de 8,55 millions EUR. Cette cession, impactant marginalement tant l'EPRA Earnings que l'EPRA LTV de la Société, intervient dans le cadre de la gestion proactive du portefeuille immobilier. Investissements La Société a investi pour 0,6 million EUR de travaux au sein de son portefeuille immobilier, principalement dans : la rénovation de toitures (0,3 million EUR), pour les sites de Bruges (Belgique), d'Ottignies (Belgique) et de Marsannay (France) ;

l'amélioration des installations techniques (0,2 million EUR) au sein de son siège social de Gosselies (Belgique) ;

divers travaux liés à l'arrivée de nouveaux locataires (0,1 million EUR).

Durabilité En ce qui concerne les aspects ESG, Ascencio a notamment : introduit la plupart des demandes d'autorisation liées à l'installation de bornes de recharge au sein de son portefeuille français ;

finalisé le projet d'optimisation de l'éclairage de ses parkings par l'installation de lampes LED. Ce projet a porté sur 15 sites du portefeuille belge, pour environ 70.000 m 2 de surfaces de parkings ;

de surfaces de parkings ; poursuivi les travaux de réaménagement des bureaux de son siège social de Gosselies (Belgique) ;

implémenté le nouveau système de gestion des activités locative, administrative et comptable ; celui-ci amenant davantage de fluidité et d'agilité dans la gestion quotidienne des tâches opérationnelles ;

implémenté le nouveau système de gestion des activités locative, administrative et comptable ; celui-ci amenant davantage de fluidité et d'agilité dans la gestion quotidienne des tâches opérationnelles ;
adapté la car policy en y prévoyant la conversion progressive de son parc automobile en véhicules 100% électriques. Valorisations immobilières Hors acquisition, cession et investissements, la stabilité de valeur du portefeuille consolidé d'Ascencio s'est confirmée sur le semestre écoulé (-1,9 million EUR/-0,2%) ; en ligne avec l'évolution déjà observée au cours de l'exercice précédent. Cette stabilité est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés. Quelques ajustements de taux ont toutefois été appliqués ponctuellement par les experts sur certains actifs, dont l'impact négatif a cependant, dans l'ensemble, été compensé par l'augmentation des loyers de marché constatée sur la même période. Les valorisations du portefeuille immobilier d'Ascencio s'établissent comme suit : 31/03/2024 30/09/2023 Immeubles de placement % Juste Valeur Rendement Juste Valeur Rendement Δ Juste valeur (000 EUR) brut (000 EUR) brut S1 2023/2024 BELGIQUE 54% 404.822 7,23% 404.493 7,23% 0,9% FRANCE 42% 300.038 6,77% 305.863 6,38% -1,9% ESPAGNE 4% 31.025 6,48% 30.500 6,49% 1,6% TOTAL IMMEUBLES 100% 735.885 7,00% 740.856 6,84% -0,2% DISPONIBLES À LA LOCATION Projets de développement 2.742 0 TOTAL IMMEUBLES DE 738.627 740.856 PLACEMENT

B. ACTIVITÉ FINANCIÈRE Dans le cadre de la gestion proactive de sa structure d'endettement, Ascencio a conclu plusieurs financements importants : une nouvelle ligne de crédit bancaire de 30 millions EUR pour une durée minimale de 4 ans (avec possibilités d'extension) auprès d'un nouveau partenaire financier ; celle-ci élargissant encore le cercle d'établissements de crédit faisant confiance à Ascencio ;

l'émission de 20 millions EUR de « Medium Term Notes », en deux tranches, pour un montant total équivalent et une durée moyenne de 3 ans, en renouvellement de l'émission qui arrivait à échéance en mars 2024. Dans un contexte caractérisé par des marchés obligataires peu sollicités par les acteurs immobiliers, ce renouvellement démontre la confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie poursuivie par Ascencio. Tenant compte de ces opérations, l'ensemble des financements arrivant à échéance au cours du présent exercice a été renouvelé. Ascencio a en outre déjà entamé plusieurs discussions avec ses partenaires bancaires pour le refinancement de lignes de crédit arrivant à échéance au cours du prochain exercice, dont le total arrivant à terme dans les 12 prochains mois (à savoir avant le 31/03/2025) s'élève à 60,0 millions EUR, réparties entre plusieurs partenaires bancaires ainsi que sur le marché institutionnel. Ascencio bénéficie au 31/03/2024 de lignes de financement non utilisées pour un montant total de l'ordre de 143,5 millions EUR, dont une partie doit être réservée pour couvrir les émissions en cours de billets de trésorerie et le prorata du futur dividende. Outre ces montants réservés, la Société dispose de 87,0 millions EUR de disponibilités lui permettant de couvrir aisément ses besoins de fonctionnement et les investissements à réaliser au sein de son portefeuille, mais aussi de disposer d'une capacité financière importante pour participer au financement d'éventuelles opérations d'acquisition. Au 31/03/2024, la durée résiduelle moyenne de l'endettement de la Société s'établit à 3,2 années (vs 3,4 années au 30/09/2023). Outre le maintien d'une duration moyenne supérieure à 3 ans, Ascencio bénéficie d'une bonne répartition de ses échéances de financements sur les 7 prochaines années, telle qu'illustrée par le graphique ci-dessous : Tenant compte du nouvel environnement de taux d'intérêt élevés apparu depuis deux ans, Ascencio a réexaminé sa politique de couverture et en a confirmé sa pertinence, en allongeant cependant sa portée dans le temps et en modulant le pourcentage de couverture en proportion de la dette prévisionnelle. Pour rappel, la politique appliquée jusqu'à présent consistait à mettre en place un objectif de couverture sur 5 ans à hauteur de 75% de cette perspective de dette. Désormais, l'horizon porte sur 7 ans et les objectifs de couverture en pourcentage sont définis sur base de fourchettes dégressives dans la durée, partant de [85% - 100%] sur les premières années et baissant à [20% - 70%] sur la dernière année de la période visée. Bien que la politique suivie ces dernières années ait grandement porté ses fruits, avec un coût moyen de financement restant sous contrôle, cette adaptation permet une meilleure gestion dans la durée des volumes de couverture à atteindre, tout en garantissant une plus grande flexibilité dans sa mise en place. Poursuivant la construction de son portefeuille de couverture dans le cadre de cette politique étendue, Ascencio a acquis 5 nouveaux IRS, pour un montant nominal total de 100 millions EUR, portant sur la période 2027 à 2031.

En outre, conformément à la gestion « macro » de ses couvertures, visant à gérer son portefeuille de dettes d'une part et les couvertures de celles-ci d'autre part, la Société a acquis 2 IRS receveurs, pour un montant total de 20 millions EUR, pour variabiliser les taux d'intérêt fixés lors de la nouvelle émission de « Medium Term Notes ». Tenant compte des refinancements et des opérations de couverture visées ci-avant, la Société bénéficie au 31/03/2024 d'un coût moyen de financement de 2,16% (vs 2,02% au 30/09/2023) et d'un ratio de couverture de 90,3% (vs 95,0% au 30/09/2023). Sur base d'un périmètre constant de dettes prévisionnelles, le ratio de couverture de la Société par rapport aux fourchettes définies dans la mise à jour de la stratégie et les besoins de couverture additionnels qui en découlent est illustré dans le graphique ci-dessous : Sur le premier semestre, l'endettement moyen de la Société s'établit à 319,4 millions EUR (vs 326,6 millions EUR pour la même période de l'exercice précédent) et son coût moyen de financement (impact des instruments de couverture inclus) à 2,16% (vs 1,90%).

1.3 RÉSULTATS CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS AU 31 MARS 2024 (000 EUR) 31/03/2024 31/03/2023 REVENUS LOCATIFS 26.349 25.066 Charges relatives à la location -76 -155 Récupération de charges immobilières 438 469 Charges locatives et taxes non récupérées -159 -44 Autres recettes et dépenses relatives à la location -110 176 RÉSULTAT IMMOBILIER 26.441 25.511 Charges immobilières -2.303 -2.312 Frais généraux -2.434 -2.326 Autres recettes et frais d'exploitation 12 1 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 21.715 20.875 Marge opérationnelle (*) 82,4% 83,3% Revenus financiers 3 0 Charges d'intérêts nettes -3.221 -2.889 Autres charges financières -357 -332 Impôts -189 -174 RÉSULTAT EPRA 17.952 17.480 Résultat sur vente d'immeubles de placement 1 0 Variation de la juste valeur des immeubles de placement -1.898 7.438 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers -10.517 -2.413 Impôts différés 194 -266 RÉSULTAT NET 5.731 22.238 Résultat EPRA par action (EUR) 2,72 2,65 Résultat net par action (EUR) 0,87 3,37 Nombre d'actions 6.595.985 6.595.985 (*) Indicateur Alternatif de Performance (IAP). Voir page 30. Les revenus locatifs du premier semestre de l'exercice s'élèvent à 26,35 millions EUR, en hausse de 5,1% par rapport au premier semestre de l'exercice 2022/2023 (5,1% également à périmètre constant « like-for-like »). Le tableau ci-après reprend les revenus locatifs par pays : (000 EUR) 31/03/2024 31/03/2023 Δ % Belgique 57% 14.859 14.126 5,2% France 40% 10.517 10.091 4,2% Espagne 3% 973 849 14,6% TOTAL 100% 26.349 25.066 5,1%

Cette croissance des revenus est principalement liée à l'impact toujours marqué de l'indexation élevée appliquée aux loyers en 2022/2023, ainsi qu'à l'effet positif de l'augmentation générale du taux d'occupation EPRA du portefeuille, principalement constatée en Belgique et en Espagne. Ceci permet au résultat immobilier d'atteindre 26,44 millions EUR au 31/03/2024, en hausse de 3,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Après déduction des charges immobilières et des frais généraux, ceux-ci faisant preuve d'une remarquable stabilité par rapport au 31/03/2023, le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'établit à 21,72 millions EUR (vs 20,88 millions EUR). La marge opérationnelle s'établit quant à elle à 82,4% (vs 83,3%). Au niveau du résultat financier, les charges d'intérêts nettes ont connu une hausse de 11,5% et s'élèvent à 3,22 millions EUR au 31/03/2024, contre 2,89 millions EUR au 31/03/2023. Cette hausse est liée à l'augmentation importante des taux d'intérêt constatée au cours de la dernière année ; cependant en grande partie compensée grâce aux revenus générés par les instruments de couverture mis en place par la Société. La charge d'impôts est majoritairement relative à la retenue à la source pratiquée sur les résultats français ; les activités belges et espagnoles bénéficiant quant à elles respectivement des régimes SIR et SOCIMI leur permettant, moyennant conditions, d'être exonérées de l'impôt sur le résultat. Au 31/03/2024, la charge d'impôt a légèrement augmenté du fait de la hausse de résultat générée par les activités françaises de la Société. Le résultat EPRA s'élève au 31/