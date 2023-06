Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2023 - Convocation

Compte tenu du nombre d’actions pour lesquelles les actionnaires ont rempli les formalités d’admission en vue d’assister à l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2023, il est d’ores et déjà acquis que le quorum légal de présence ne sera pas atteint à cette assemblée.

Par conséquent, les actionnaires sont invités à assister à la deuxième assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 5 juillet 2023 à 10 heures au siège social de la société, avenue Jean Mermoz 1 bte 4 à Gosselies, afin de délibérer et de statuer sur le même ordre du jour.

Cette Assemblée a pour objet le renouvellement des autorisations relatives au capital autorisé et à l’acquisition, la prise en gage et l’aliénation d’actions propres et les pouvoirs pour exécuter ces décisions.

L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée sera mis à disposition sur le site internet de la société le 16 juin 2023 à (http://www.ascencio.be) à savoir :

• L’ordre du jour

• Les modalités de participation

• L’annonce de participation

• Le formulaire de vote par correspondance

• La procuration

• Le rapport spécial du gérant statutaire relatif au capital autorisé établi conformément à l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations

• La note relative aux modifications proposées aux articles 8 et 11 des statuts d’Ascencio SA.

Pièce jointe