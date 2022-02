Ascendis Health Limited (JSE:ASC) est à la recherche d'acquisitions. Le conseil d'administration étudie les possibilités d'acquérir des entreprises évolutives, capables d'accroître les bénéfices, dans le secteur plus large des produits de consommation. Ces acquisitions seront financées par une combinaison de liquidités (générées par le plan de recapitalisation), d'actions et de dettes (dans les paramètres d'un cadre d'allocation du capital conservateur et bien défini).