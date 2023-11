Ascent Industries Co. est une entreprise de fabrication industrielle. Elle produit et distribue des produits tubulaires industriels, notamment des tuyaux et tubes en acier inoxydable et galvanisés, des tuyaux et tubes en carbone sans soudure et des produits chimiques spécialisés. La société opère à travers deux segments : Les produits tubulaires et les spécialités chimiques. Le segment des produits tubulaires dessert les marchés par l'intermédiaire de tubes et de tuyaux et de clients dans les secteurs de l'électroménager, de l'architecture, de l'automobile et du transport commercial, des brasseries, de la chimie, de la pétrochimie, de la pâte à papier et du papier, de l'exploitation minière, de la production d'électricité (y compris nucléaire), du traitement de l'eau et des eaux usées, du gaz naturel liquéfié (GNL), de l'agroalimentaire, de la pharmacie, du pétrole et du gaz et d'autres secteurs encore. Le secteur des spécialités chimiques de la société fabrique des produits spécialisés pour les industries des pâtes et papiers, des revêtements, des adhésifs, des mastics et des élastomères (CASE), du textile, de l'automobile, des produits ménagers, de l'agriculture, du traitement de l'eau et des eaux usées, de la construction, du pétrole et du gaz et d'autres industries.

Secteur Acier