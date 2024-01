Ascent Resources PLC - société d'exploration et de développement minier ayant des intérêts dans l'exploitation de mines d'or en Turquie, à Chypre et au Kosovo - déclare avoir été informée que la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité de Geoenergo doo, partenaire slovène de la coentreprise Ascent Slovenia Ltd, a été approuvée. Elle déclare qu'elle fait maintenant appel de la décision du tribunal concernant cette situation "sans précédent" et qu'elle enregistrera sa demande auprès du tribunal compétent, tout en "continuant à poursuivre les voies de recours civiles et pénales contre l'ancienne direction et les parties prenantes de Geoenergo". Elle déclare que d'autres annonces seront faites "si nécessaire".

Lundi, Ascent Resources a déclaré qu'Ascent Slovenia avait réussi à empêcher Geoenergo de devenir immédiatement insolvable, alors que le tribunal d'arbitrage contre Geoenergo était en cours. Ascent Resources a déclaré que la demande de Geoenergo d'entrer en insolvabilité auto-déclarée n'a pas été approuvée par le tribunal compétent, suite aux requêtes déposées par Ascent Slovenia. Ascent Resources a déclaré qu'une audience se tiendrait le 23 février pour "délibérer plus avant sur la question".

Cours actuel de l'action : 2,41 pence, en baisse de 17 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 36%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

