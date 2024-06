(Alliance News) - Kibo Energy PLC a annoncé vendredi une restructuration de l'entreprise qui implique une refonte du conseil d'administration, une augmentation de capital et un repositionnement du groupe.

La société basée à Galway, en Irlande, qui a des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni, a déclaré qu'elle avait décidé de mettre en œuvre un plan de restructuration et de repositionnement de grande envergure, axé sur la transition vers une société d'énergie à base élargie, envisageant également des opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz.

Dans le cadre de ce plan, elle envisage de se retirer de la bourse de Johannesburg.

Kibo a indiqué qu'elle avait levé 500 000 GBP sous conditions par le biais d'un placement de 3,33 milliards d'actions nouvelles à 0,015 pence chacune.

L'action a chuté de 38 % à 0,019 pence à Londres, tôt vendredi, en réaction à cette opération.

Kibo a déclaré que la majorité des créanciers avaient été cédés à un tiers ou convertis en actions.

Stefania Barbaglio a été nommée présidente du conseil d'administration afin de remanier ce dernier. Mme Barbaglio est la fondatrice de l'agence de relations publiques Cassiopeia.

Kibo a nommé Mohammed Ashraf au poste de directeur général. Il est PDG de WAC Consultants, une société spécialisée dans les services de conseil en développement commercial. Ashraf quittera son poste de PDG de WAC Consultants.

James Parsons et Clive Roberts rejoindront le conseil d'administration de Kibo en tant qu'administrateurs non exécutifs. M. Parsons est président d'Ascent Resources PLC, société cotée sur l'AIM, et administrateur non exécutif d'Echo Energy PLC.

Toutes les nouvelles nominations sont soumises à l'achèvement de la procédure réglementaire de diligence raisonnable. Noel O'Keeffe restera au conseil d'administration de Kibo.

Louis Coetzee, président et directeur général par intérim de la société, quittera ses fonctions de directeur général. Son implication future au sein du conseil d'administration de Kibo doit être finalisée.

Kibo a déclaré que le nouveau conseil s'est engagé à revoir sa composition et son équilibre au cours des prochains mois, parallèlement à l'introduction d'un nouveau portefeuille de projets.

Cobus van der Merwe continuera à exercer ses fonctions de directeur financier pour le moment.

