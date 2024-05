Ascent Resources plc est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société se concentre sur des projets onshore européens et hispano-américains. La société se concentre sur les situations spéciales. Elle exploite le projet de gaz de réservoir étanche de Petisvoci en Slovénie. La société détient une participation de 75 % dans le projet Petisovci. Le projet Petisovci de la société se situe dans le coin nord-est de la Slovénie, aux frontières de la Hongrie et de la Croatie.