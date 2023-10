Ascentage Pharma a annoncé avoir conclu une collaboration clinique avec AstraZeneca Investment (China) Co, Ltd. (AstraZeneca). Les deux sociétés mèneront conjointement une étude de phase III en vue de l'enregistrement de l'inhibiteur de Bcl-2, APG-2575 (lisaftoclax), en association avec l'inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) d'AstraZeneca, CALQUENCE® (acalabrutinib), chez des patients naïfs de traitement atteints de leucémie lymphocytaire chronique/lymphome lymphocytaire de petite taille (LLC/SLL) en première intention. Cet essai pivot de confirmation de phase III, multicentrique, randomisé, contrôlé, ouvert, est conçu pour évaluer l'efficacité et la sécurité du lisaftoclax associé à l'acalabrutinib par rapport à l'immunochimiothérapie chez des patients atteints de LLC/SLL naïfs de tout traitement.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement clinique conjoint de la combinaison lisaftoclax plus acalabrutinib par Ascentage Pharma et AstraZeneca. En juin 2020, Ascentage Pharma a conclu une collaboration clinique avec Acerta Pharma, un centre de recherche et de développement du groupe AstraZeneca, afin de mener conjointement une étude mondiale de phase II destinée à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité du lisaftoclax, l'inhibiteur sélectif de Bcl-2 expérimental d'Ascentage Pharma, en combinaison avec l'acalabrutinib, l'inhibiteur de BTK d'Acerta Pharma. Dans l'étude, le lisaftoclax associé à l'acalabrutinib a montré un fort potentiel thérapeutique, avec un taux de réponse objective (ORR) de 98% chez les patients atteints de CLL/SLL en rechute/réfractaire (R/R), un ORR de 100% chez les patients atteints de CLL/SLL naïfs de traitement, et un excellent profil de sécurité, comparable à celui du lisaftoclax en monothérapie.

Ces résultats ont fait l'objet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Hematology (ASH). La LLC/SLL est une maladie hématologique maligne causée par des néoplasmes à cellules B matures. Touchant principalement les populations plus âgées, la LLC est l'un des sous-types de leucémie les plus courants chez les adultes et représente un quart de tous les cas de leucémie dans le monde occidental, avec plus de 100 000 nouveaux diagnostics rapportés chaque année dans le monde. En Chine, le taux d'incidence de la LLC/SLL augmente rapidement, avec un âge d'apparition plus jeune et une agressivité plus élevée, ce qui constitue une menace sérieuse pour la santé publique du pays.

Les progrès de la recherche fondamentale et des thérapies ciblées ont permis d'améliorer considérablement la survie des patients atteints de LLC/SLL. Cependant, la LLC/SLL présente toujours des défis cliniques majeurs et des besoins médicaux urgents pour de nouvelles options thérapeutiques qui peuvent offrir à la fois efficacité et sécurité. Lisaftoclax est un nouvel inhibiteur sélectif de Bcl-2 de petite taille, administré par voie orale, développé par Ascentage Pharma pour traiter les tumeurs malignes en bloquant sélectivement la protéine antiapoptotique Bcl-2 et en rétablissant ainsi le processus normal d'apoptose dans les cellules cancéreuses.

Doté d'un fort potentiel de best-in-class au niveau mondial, le lisaftoclax est le premier inhibiteur de Bcl-2 en Chine et le deuxième au niveau mondial à avoir démontré une activité clinique convaincante et à être entré dans une étude pivot d'enregistrement. Actuellement, le lisaftoclax est évalué dans plusieurs études cliniques à travers le monde et plus de 300 patients atteints de LLC/SLL ont déjà été traités avec ce médicament. Les résultats intermédiaires suggèrent que le lisaftoclax, tant en monothérapie qu'en association, offre une efficacité puissante chez les patients atteints de LLC/SLL et pourrait constituer une option thérapeutique plus sûre, plus efficace et plus conviviale pour les patients.

Il convient également de noter qu'en août 2023, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé le lisaftoclax à entrer dans une étude internationale de phase III destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité du lisaftoclax associé à un inhibiteur de la BTK chez des patients atteints de LLC/SLL ayant reçu des thérapies antérieures. L'acalabrutinib, un inhibiteur de BTK hautement sélectif de nouvelle génération capable d'inhiber spécifiquement la voie BTK, est un traitement standard adopté au niveau mondial pour les patients atteints de LLC. En 2017, l'acalabrutinib a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire pour le traitement de deuxième ligne des patients atteints de lymphome à cellules du manteau (MCL), puis en 2019, le médicament a été approuvé pour l'indication supplémentaire des patients adultes atteints de CLL/SLL.

Entre-temps, l'acalabrutinib a été approuvé dans plus de 50 pays/régions, tels que l'Union européenne et le Japon jusqu'à présent. En Chine, cette année, l'acalabrutinib a été approuvé de manière séquentielle pour deux indications, à savoir les patients atteints de MCL ayant reçu au moins un traitement antérieur et les patients adultes atteints de CLL/SLL ayant reçu au moins un traitement antérieur.