Ascential plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des événements, des informations et des services de conseil aux secteurs du marketing et de la technologie financière. Ses secteurs d'activité sont le marketing et la technologie financière. Le secteur du marketing comprend des événements, des services d'information et de conseil qui défendent un marketing créatif qui compte en améliorant l'impact créatif et l'efficacité du marketing. Le segment marketing comprend Lions, Contagious et Acuity. Lions, par le biais de ses récompenses et de son festival, ainsi que de ses abonnements et de ses produits de conseil, est la référence mondiale en matière de créativité dans le secteur de la communication de marque. Contagious est une société de veille créative et stratégique qui aide les agences et les marques à améliorer leur marketing en s'inspirant des entreprises et des campagnes les plus créatives et les plus efficaces au monde. Le segment des technologies financières comprend des événements et des informations qui améliorent les performances de l'écosystème monétaire mondial. Sa division Money20/20 est au service du secteur des technologies financières.

Secteur Publicité et marketing