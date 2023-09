Ascential plc est une société britannique spécialisée dans l'information, l'analyse et l'optimisation du commerce électronique. La société est principalement engagée dans la fourniture de renseignements commerciaux spécifiques à l'industrie, de perspectives et de prévisions par le biais de données, d'outils d'abonnement numériques et d'événements. La société opère à travers quatre segments : Digital Commerce, Product Design, Marketing, et Retail & Financial Services. Le segment Digital Commerce est engagé dans la mesure, l'optimisation et l'exécution de la croissance du commerce numérique. Le secteur de la conception de produits offre des prévisions, des données et des informations sur les tendances des produits de consommation. Le segment Marketing comprend des événements, des services et des outils pour mesurer et optimiser la créativité marketing, l'efficacité et l'efficience des médias et des plateformes. Le segment Retail & Financial Services comprend des événements, des données et des outils visant à améliorer les performances dans le domaine de la vente au détail et des services financiers. Les marques de la société comprennent flywheel, EDGE, YIMIAN, INTELLIBRAND, OneSpace, spotlight, intrepid, et d'autres.