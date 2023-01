Ascential va se séparer de sa branche numérique et se concentre sur les événements.

(Alliance News) - Ascential PLC a déclaré mercredi qu'elle proposait de séparer ses actifs de commerce numérique en une société indépendante cotée en bourse aux Etats-Unis, tout en mettant l'accent sur l'événementiel pour son activité principale.

Parallèlement, la société de médias interentreprises basée à Londres a annoncé une série de changements au niveau de la direction, son directeur général et son président passant à la nouvelle société cotée en bourse aux États-Unis, tandis que son directeur des opérations quitte la société.

En outre, elle a déclaré qu'elle envisageait de vendre son unité de tendances de consommation WGSN.

Les actions Ascential ont augmenté de 22% à 253,40 pence chacune mercredi matin à Londres, ce qui en fait la meilleure performance du FTSE 250.

"Sous réserve de l'approbation des actionnaires, le conseil d'administration a l'intention de poursuivre à la fois la séparation de ses actifs mondiaux de commerce numérique au sein d'une société indépendante cotée en bourse aux États-Unis, ainsi qu'un processus de vente de WGSN, tandis que nos activités d'événements de classe mondiale se poursuivront avec une cotation au Royaume-Uni sous le nom d'Ascential PLC", a déclaré la société.

Ascential a déclaré que les mouvements fourniront des fonds de croissance pour l'entreprise. Elle a ajouté qu'un montant "significatif" de tout produit de la vente de WGSN sera reversé aux actionnaires.

L'unité numérique qui sera bientôt scindée sera mieux à même "d'attirer et de retenir les talents, de disposer de sa propre monnaie pour les fusions et acquisitions et, en fin de compte, d'ouvrir des pools de capitaux supplémentaires", a déclaré Ascential.

Le président actuel d'Ascential, Scott Forbes, et le directeur général, Duncan Painter, passeront à l'unité de commerce numérique spun-out, en occupant les mêmes fonctions.

Entre-temps, la directrice indépendante principale Rita Clifton deviendra présidente d'Ascential, Philip Thomas devenant PDG. Thomas est actuellement le PDG d'Ascential Intelligence & Events.

Entre-temps, le COO Paul Harrison quittera l'entreprise "en temps voulu". Ascential a ajouté que la directrice financière Mandy Gradden continuera à assumer ses fonctions.

Ascential a également proposé de vendre WGSN, sa cotation au Royaume-Uni se poursuivant en tant que société d'événements.

Au sujet de WGSN, le PDG d'Ascential, M. Painter, a déclaré : "En tant que leader mondial incontesté en matière de tendances et d'informations sur le design des produits, WGSN est une entreprise exceptionnelle et très attrayante, et elle est bien positionnée pour que de nouveaux propriétaires à long terme l'emmènent dans son prochain chapitre de croissance."

En outre, Ascential a déclaré avoir enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus dans ses quatre segments en 2022.

Elle s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires soit d'au moins 520 millions de livres sterling, ce qui est supérieur à l'extrémité supérieure de la fourchette actuelle du consensus de 479 à 516 millions de livres sterling et supérieur de 49 % aux 349,3 millions de livres sterling de 2021.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est maintenant attendu à 118 millions GBP, en hausse de 33 % par rapport à 88,9 millions GBP, et également en avance sur la fourchette actuelle du consensus, qui se situe entre 91 millions GBP et 115 millions GBP.

Pour l'avenir, le PDG Painter a déclaré : "Alors que les perspectives économiques pour 2023 restent floues, nos activités événementielles ont démontré des niveaux extrêmement élevés d'engagement des clients en 2022, renforçant leur leadership dans le secteur et qui se sont traduits par de forts niveaux de rebooking pour 2023."

Ascential s'attend à ce que la dette nette au 31 décembre 2022 soit de 218 millions de livres sterling, soit près de trois fois plus que les 73,8 millions de livres sterling de l'année précédente.

