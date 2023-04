L'unité de données sur les consommateurs d'Ascential suscite l'intérêt d'Apax et de BC Partners - sources

JPMorgan Chase & Co. conseille Ascential sur la vente de la division, connue sous le nom de WGSN, et a invité la semaine dernière des investisseurs potentiels à manifester leur intérêt, ont déclaré ces personnes. Le processus de vente commencera peu après Pâques, ont-elles ajouté.

Des sociétés de capital-investissement, dont Providence Equity et Carlyle, sont également en train d'évaluer une proposition pour WGSN, ont déclaré deux des personnes.

Apax, Ascential, BC Partners, Carlyle, JPMorgan et Providence ont refusé de faire des commentaires.

En janvier, le directeur général d'Ascential, Duncan Painter, a présenté des plans de vente de WGSN, qui fournit des données permettant aux entreprises de comprendre les tendances en matière de consommation et de mode de vie, dans le cadre d'un remaniement stratégique visant à accroître le rendement pour les actionnaires.

Il a également déclaré qu'Ascential introduirait en bourse son activité de commerce numérique aux États-Unis, tout en conservant son unité d'événementiel à Londres.

Les analystes de HSBC ont évalué Ascential à 2,2 milliards de livres (2,74 milliards de dollars) si les activités sont séparées comme prévu, contre une valeur de marché actuelle d'environ 1 milliard de livres.

La vente de WGSN interviendrait en un temps utile d'activité accrue sur le marché des médias au sens large. L'organisateur d'événements britannique Hyve Group a déclaré le mois dernier qu'il avait accepté une proposition de 481 millions de livres de la part de Providence, après avoir rejeté deux offres précédentes. Informa a également annoncé qu'il avait racheté son concurrent plus petit, Tarsus, pour 940 millions de dollars.

Selon un rapport publié en janvier par le Financial Times, WGSN pourrait être valorisé à 16 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) prévu pour 2023, soit 800 millions de livres, dette comprise, en partie grâce à ses marges élevées et à ses recettes régulières basées sur les abonnements.

Le prix que les acquéreurs seront prêts à payer dépend de son potentiel de croissance sur les marchés adjacents, du fait que les données sont considérées comme indispensables et des perspectives du secteur de la consommation, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Apax a acquis une participation majoritaire dans Ascential en 2008, alors qu'elle était encore connue sous le nom d'EMAP, avant d'introduire l'entreprise en bourse en 2016 et de vendre sa participation restante l'année suivante.

BC Partners a de l'expérience dans la possession d'actifs d'information, notamment la société de médias et de données financières Acuris, qu'elle a vendue à la société irlandaise de logiciels ION Investment Group en 2019.

Ascential a généré 121,1 millions de livres d'EBITDA ajusté l'année dernière, en hausse de 36% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 349,3 millions de livres à 524,4 millions de livres.

(1 $ = 0,8021 livre)