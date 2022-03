Ascom a plus que doublé son bénéfice l'an dernier

Zurich (awp) - Ascom a plus que doublé son bénéfice net l'an dernier à 13,5 millions de francs suisses, après 6,5 millions en 2020, permettant de proposer une rétribution aux détenteurs de titres. Le groupe se dit confiant pour 2022.

Les actionnaires auront droit à 20 centimes par action, après n'avoir eu aucune rémunération en 2020, selon le communiqué mardi de l'équipementier zougois en télécommunications. Tant le bénéfice que le dividende dépassent le consensus AWP. Le groupe confirme par ailleurs ses revenus de 291,5 millions de francs suisses. Au 31 décembre, la trésorerie nette a bondi à 29,5 millions contre 12,8 millions un an plus tôt.

Pour 2022, Ascom vise une croissance des ventes autour de 5%, après 3,7% en 2021, et compte améliorer sa marge Ebitda d'environ 100 points de base comparé à l'an dernier (9,8%). A moyen terme, l'entreprise de Baar vise une progression des revenus à deux chiffres et de la marge Ebitda de 100 points de base jusqu'en 2025.

"L'environnement de marché" va rester difficile cette année, selon le communiqué, mais le groupe se dit convaincu que l'accent mis sur "la conversion du chiffre d'affaires et du carnet de commandes rendre possible un développement positif de l'activité."

Alors que plusieurs régions, notamment les Etats-Unis et le Canada mais aussi la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, ont été touchées par les pénuries de composants en 2021, le directeur général Nicolas Vanden Abeele table sur "une détente du marché des composants au second semestre".

Le patron a aussi précisé qu'à peine 1% des ventes étaient réalisées en Russie.

Pour Vontobel, la trésorerie s'est améliorée, permettant de reprendre le versement d'un dividende, un élément jugé positivement par Mark Diethelm. La copie rendue est toutefois peu inspirante.

Les perspectives sont peu ambitieuses, mais compréhensibles, estime la Banque cantonale de Zurich, alors que le nouveau directeur général est entré en fonction début février.

A la Bourse de Zurich, le titre Ascom s'envolait en milieu de matinée de plus de 20% et atteignant un plus haut du jour à 11 francs suisses, avant de retrouver une allure plus modérée, avançant de 3,1% à 9,40 francs suisses dans un SPI en recul de 0,3%.

ck/al