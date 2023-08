Ascom Holding AG est un fournisseur de solutions basé en Suisse, spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) et les solutions de flux de travail mobiles dans le domaine de la santé. La société fournit des solutions critiques en temps réel pour les environnements mobiles, ad hoc et sensibles au temps, afin de combler les lacunes en matière d'information numérique et de prendre les meilleures décisions possibles à tout moment et en tout lieu. Ascom Holding AG utilise son portefeuille de produits et de solutions et ses capacités d'architecture logicielle pour concevoir des solutions d'intégration et de mobilisation qui fournissent des flux de travail véritablement fluides, complets et efficaces pour les soins de santé ainsi que pour les secteurs de l'industrie et de la vente au détail. La société est présente dans 18 pays, tels que les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Suède, entre autres.

Secteur Communications et réseautage