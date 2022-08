Ascom dans le rouge au premier semestre en raison de charges exceptionnelles

Zurich (awp) - Le spécialiste des télécommunications Ascom a inscrit une perte au premier semestre 2022, en dépit de la progression de son chiffre d'affaires, en raison de charges exceptionnelles liées à son fonds de pension en Suède et à son changement de directeur général. Ceci n'empêche pas l'entreprise de relever ses objectifs 2022.

Entre janvier et juin, le chiffre d'affaires d'Ascom a progressé de 2,6% à 143,8 millions de francs suisses. A taux de change constants, la progression s'est établie à 7,1%, écrit l'entreprise zougoise jeudi dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est pour sa part contracté de 83,2% à 1,7 million. Ascom invoque différents facteurs, dont la hausse des prix des composants, de l'énergie, des matières premières et du transport, et ce en raison de la guerre en Ukraine, des confinements en Chine, de l'inflation et des difficultés d'approvisionnement.

La rentabilité a également été affectée par des charges exceptionnelles de 5,2 millions, dont 4,5 millions au titre d'une réévaluation du fonds de pension suédois et de 0,7 million suite au changement de directeur général.

Hors charges exceptionnelles, l'Ebitda se serait inscrit à 6,9 millions, pour une marge de 4,8%, ou 5,0% à taux de change constants.

Au final, Ascom inscrit une perte nette de 2,3 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 2,5 millions sur la même période en 2021. Hors charges non récurrentes, Ascom aurait dégagé un bénéfice de 2,4 millions.

Si le chiffre d'affaires est meilleur qu'attendu, l'Ebitda et le résultat net sont très en deçà des prévisions des analystes. Hors charges exceptionnelles, ils correspondent cependant aux projections.

En dépit de ce résultat négatif, l'entreprise relève légèrement ses ambitions pour l'exercice en cours. Elle vise désormais un taux de croissance à taux de change constant "à un chiffre, élevé", contre "à un chiffre, dans le milieu de la fourchette" jusqu'ici. La société confirme son objectif de progression de la marge Ebitda de 100 points de base.

Ascom confirme également sa feuille de route à moyen terme, soit une progression annuelle de la marge Ebitda de 100 points de base jusqu'en 2025.

