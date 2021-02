Ascom décroche un contrat en Norvège

Zurich (awp) - Ascom a décroché une commande de la part des autorités sanitaires du Sud-Est de la Norvège. Selon les termes de l'accord-cadre signé à cet effet, l'équipementier en télécommunications zougois fournira au plus grand groupe d'hôpitaux du pays scandinave, dont ceux de la capitale Oslo, des solutions logicielles. Aucun détail financier n'est dévoilé.

D'une durée de six ans, le contrat prévoit la fourniture de plateformes de messagerie à onze groupes d'hôpitaux et 33 établissements de santé, précise jeudi Ascom. L'autorité sanitaire du Sud-Est de la Norvège emploie quelque 80'000 professionnels de la santé et fournit des soins à 2,9 millions de personnes.

jl/cf/vj/fr