Ascom décroche une certification européenne

Zurich (awp) - Ascom a annoncé jeudi avoir décroché une certification de dispositif médical (classe IIb) dans l'Union européenne pour ses solutions Unite Connect for Clinical Systems, Unite Axess for Smart Devices et Unite View, qui assurent une interface avec les systèmes cliniques pour communiquer des informations, y compris des paramètres physiologiques vitaux, afin de soutenir le suivi des patients.

"Après la certification MDR de Digistat Care début 2022, il s'agit d'une autre validation importante pour nos solutions de gestion des alarmes qui soutiennent le personnel médical là où cela est vraiment nécessaire", s'est réjoui le tout nouveau patron d'Ascom, Nicolas Vanden Abeele, cité dans le communiqué.

buc/fr