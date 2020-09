Ascom: le groupe d'actionnaires Veraison, Luxempart et Loys se dissout

Zurich (awp) - Le groupe d'actionnaires composé des fonds d'investissement Veraison, Luxempart et Loys et qui était engagé dans Ascom a décidé de se séparer, a indiqué mardi la société zurichoise qui reste cependant investie dans le groupe zougois repositionné dans les solutions d'information et de communication dans la santé.

Le regroupement d'actionnaires avait été constitué en août 2019 et avait détenu un maximum de 16,4% du capital-actions d'Ascom. Selon le dernier relevé communiqué à la Bourse suisse, les trois propriétaires détenaient encore 15,9% de la société.

Veraison avec une part de 9%, Luxempart avec 4% et Loys avec 3% vont continuer à rester investis dans Ascom, qui, selon eux, a réussi son repositionnement et a dégagé des résultats solides au premier semestre.

al/md