Zurich (awp) - Ascom a remporté une importante commande en Allemagne. L'équipementier zougois en télécommunications fournira à un groupe hospitalier suprarégional des solutions de communication mobiles et via internet. Portant sur six ans, le contrat se monte à 2,2 millions de francs suisses.

En tant que partenaire du projet, Ascom fournira des solutions de communication IP-DECT et de gestion des alarmes à plusieurs hôpitaux et homes pour personnes âgées, précise jeudi le groupe établi à Baar. Ce dernier assurera en outre un service et une assistance technique complets.

