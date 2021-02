Ascom simplifie sa structure de direction - départ de deux directeurs

Zurich (awp) - Dans le cadre de la réorientation en cours du groupe, Ascom simplifie la structure de direction et la réduit à deux membres à partir du 9 février. Dans sa nouvelle composition, elle se résumera à la directrice générale, Jeannine Pilloud, et du directeur financier, Dominik Maurer, selon un communiqué paru lundi.

Claes Ödman, le responsable opérationnel et chef des "Global Functions", et Francis Schmeer, le responsable des ventes et à la tête de "Rest of World", tous deux membres à ce jour de la direction générale, se retireront et quitteront l'entreprise d'un commun accord afin de relever de nouveaux défis professionnels.

