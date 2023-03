Bénéfice net annuel en légère baisse pour Ascom

Zurich (awp) - Le fournisseur de solutions de communication en milieu hospitalier Ascom a confirmé dans les grandes lignes ses résultats 2022, dévoilant au passage un repli du bénéfice net. Les actionnaires devront se contenter d'un dividende stable.

Le profit net du groupe zougois est ressorti à 11 millions de francs suisses l'année dernière, en baisse de 18,5% comparé à 2021, a indiqué l'entreprise mardi dans un communiqué.

Ce montant est légèrement supérieur aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, qui tablaient sur 10,6 millions en moyenne.

Les autres chiffres clés, déjà annoncés fin janvier, ont été confirmés. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a ainsi bien reculé de 16,7% à 23,9 millions de francs suisses, pour une marge afférente en repli de 1,8 point de pourcentage à 8,0%.

Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi en hausse de 2% à 297,4 millions et les entrées de commandes à 335,7 millions (-1,9%).

Les actionnaires recevront un dividende stable de 0,20 franc par action au titre de l'exercice écoulé, un proposition conforme aux projections du marché.

En 2023, la direction s'attend à dégager une croissance hors effet de changes d'environ 10%, contre +7,2% en 2022. La marge Ebitda doit s'améliorer autour de 11%. Sur les prochaines années, Ascom espère réaliser une progression des ventes à deux chiffres et améliorer sa marge Ebitda d'environ 100 points de base par an d'ici 2025.

