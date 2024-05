(Alliance News) - Ascopiave Spa a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice de 6,7 millions d'euros au premier trimestre, contre 5,6 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires de la période s'est élevé à 47,4 millions d'euros, contre 40,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de 2023.

L'Ebitda s'est élevé à 23,3 millions d'euros, contre 20,3 millions d'euros au T1 2023.

L'Ebit a augmenté à 10,9 millions d'euros contre 8,4 millions d'euros au 31 mars 2023.

La position financière nette est de 412,2 millions d'euros contre 389,4 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Pour ce qui est de l'avenir, la société prévoit, " nets des éléments de résultat à caractère exceptionnel enregistrés en 2023 et pouvant éventuellement affecter l'exercice 2024, des résultats en progression par rapport à ceux de l'exercice précédent, principalement du fait de l'augmentation des recettes tarifaires induite par les mises à jour monétaires des paramètres de calcul et de l'augmentation du taux de rémunération des capitaux reconnus de 5,6 % en 2023 à 6,5 % en 2024 ordonnée par l'Autorité de régulation des réseaux d'énergie et de l'environnement pour tenir compte de l'évolution à la hausse des taux de marché ".

Le président-directeur général d'Ascopiave, Nicola Cecconato, a déclaré : "Le segment de la distribution de gaz a bénéficié des ajustements tarifaires résultant de l'augmentation des taux de marché et de la reprise de la dynamique inflationniste enregistrée l'année dernière ; les résultats du segment des énergies renouvelables, en revanche, ont été positivement influencés par la reprise de la production d'énergie, grâce à des précipitations plus régulières et à la mise en service d'un nouveau parc éolien en Calabre".

Enfin, "le résultat consolidé d'EstEnergy a augmenté, malgré la réduction de notre participation dans la société. Les investissements réalisés, qui s'élèvent à plus de 15 millions d'euros au cours du trimestre, ont été principalement destinés au secteur de la distribution de gaz et sont en ligne avec les objectifs prévus", a conclu le CEO.

Les actions d'Ascopiave se sont négociées dans le rouge de 0,2 % à 2,24 euros par action.

