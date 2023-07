Ascopiave SpA est une société italienne qui opère dans le secteur des services publics. La société est principalement active dans la distribution et la vente de gaz naturel. Ascopiave SpA est également active dans la vente d'électricité, la gestion de la chaleur, la cogénération et la production d'électricité à partir de centrales photovoltaïques. La société détient des concessions et des contrats directs pour la gestion des services de distribution de gaz et elle exploite un réseau de distribution. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales directes, dont Ascotrade Spa, Edigas Esercizio Distribuzione Gas SpA, Blue Meta SpA, AscoEnergy Srl, Amgas Blu Srl, Pasubio Servizi Srl, Sinergie Italiane Srl, ASM DG Srl, Edigas Due Srl et Etraenergia Srl, entre autres. Le 10 février 2014, Ascopiave SpA a acquis une participation de 49 % dans Veritas Energia Srl ; à la suite de cette transaction, la société détient 100 % de Veritas Energia Srl. La société est également active dans le domaine des services intégrés de l'eau.

Secteur Services aux collectivités de gaz