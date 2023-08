Ascot Resources Ltd. est une société de développement et d'exploration basée au Canada. Les secteurs de la société comprennent PGP et RMP (le projet). Elle se concentre sur le redémarrage de l'ancienne mine d'or Premier, située dans le Triangle d'or de la Colombie-Britannique. Les gisements Silver Coin, Big Missouri et Premier, connus collectivement sous le nom de Premier Gold Project (PGP), sont situés près de l'installation de traitement sur le site de la mine Premier. Le PGP couvre environ 8 133 hectares (ha). Son projet Red Mountain (RMP) est situé à environ 23 kilomètres (km) au sud-est dans une vallée adjacente. Le PGR comprend environ 47 concessions minières contiguës pour un total d'environ 17 125 ha. Ses projets Premier et Red Mountain Gold fournissent des minerais d'or et d'argent à l'usine de traitement. Elle possède également deux autres propriétés, dont Swamp Point, un projet d'agrégats situé en Colombie-Britannique sur le canal Portland, et Mt. Margaret, un gisement porphyrique de cuivre-molybdène-or-argent situé dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Secteur Sociétés minières intégrées